Approvato OdG “per la tutela della Camera di commercio di Ravenna”  

Nella seduta di ieri, 4 dicembre, (per chi volesse rivederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc ) il consiglio comunale di Ravenna ha approvato l’ordine del giorno “Per la tutela della Camera di commercio di Ravenna”, presentato da Alessandro Barattoni (Pd), che lo ha illustrato, e da Chiara Francesconi (Pri), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Mariella Mantovani (Art. 1 – Mdp), Daniele Perini (Ama Ravenna).

Hanno votato a favore 24 consiglieri (gruppi di maggioranza, CambieRà, Forza Italia, La Pigna, Lega nord, gruppo Misto, Ravenna in Comune), 1 contrario (Lista per Ravenna).

Sono intervenuti nel dibattito: Michele Casadio (Italia Viva), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).