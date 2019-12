A Santa Maria in Fabriago un incontro pubblico sul tema dei cambiamenti climatici

Continua la collaborazione tra Rifondazione Comunista e il PCI locali, dopo la tornata elettorale primaverile che li ha visti alleati nei comuni della provincia di Ravenna: i due partiti si fanno promotori di serate di approfondimento culturale e politico.

Venerdì 6 dicembre dalle ore 19.00 presso la ex Casa del Popolo di Santa Maria in Fabriago, via A. Costa 7, avrà luogo l’incontro pubblico dal titolo: Cambiamenti Climatici – Cause, conseguenze globali e locali, quali pratiche adottare.

Il relatore sarà Riccardo Gennari, divulgatore naturalistico, guida e educatore ambientale, a coordinare la serata sarà Tiziano Bordoni del PRC di Conselice, saranno inoltre presenti e interverranno i quattro candidati al consiglio regionale, per le elezioni del 2020 espressione della provincia di Ravenna, della lista L’Altra Emilia Romagna: Alessandro Borgarzone, Vilma Lama, Valeria Ricci e Paolo Viglianti.L’Altra Emilia Romagna è il proseguo della collaborazione dei due partiti, la lista nata nel 2014 ha lavorato all’opposizione negli ultimi 5 anni in regione, e si ripresenterà con un suo candidato presidente Stefano Lugli.

Nell’incontro pubblico sarà servita anche una cena a buffet al costo di 10€