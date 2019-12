Il verde dell’emergenza ecologica contamina anche il rosso storico di Rifondazione Comunista e PCI

La forza politica chiama a raccolta gli ambientalisti venerdì 6 dicembre 2019, nella ex-casa del Popolo di Santa Maria in Fabriago (Ravenna) per un incontro pubblico sui cambiamenti climatici – cause, conseguenze globali e locali e su quali pratiche adottare. Interverranno Tiziano Bordoni, di Rifondazione Conselice, e Riccardo Gennari, Divulgatore Naturalistico, Guida ed Educatore Ambientale.

Per l’occasione, inoltre, saranno presentati i 4 candidati ravennati per le elezioni regionali del 26 gennaio per l’Altra Emilia Romagna: Paolo Viglianti, Valeria Ricci, Alessandro Bongarzone e Vilma Lama.