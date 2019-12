Conselice, Bilancio preventivo 2020: 7 milioni per rigenerazione urbana, strade, scuole, sport e verde

Una previsione di entrate che supera gli 8 milioni di euro, un debito pro-capite diminuito di un quarto in cinque anni che si attesterà a 450 euro pro-capite nel 2022 (nonostante la previsione dell’acquisizione di un mutuo di 1 milione di euro per la manutenzione delle strade), investimenti diretti nei prossimi tre anni pari a 5,4 milioni di euro a cui si aggiungono altri 2 milioni per investimenti già finanziati che si attueranno nel 2020: per un totale di oltre 7 milioni di investimenti sul patrimonio pubblico nell’arco del triennio. È quanto balza agli occhi nel documento del bilancio di previsione per il 2020, presentato al Consiglio comunale di Conselice.

In questi giorni sono in corso gli incontri e il confronto con i sindacati, le associazioni di categorie, le consulte, le associazioni e i cittadini, e sono state fissate tre assemblee pubbliche (per il 16, 17 e 18 dicembre, nelle tre frazioni del territorio comunale) per arrivare ad approvare il bilancio 2020 e il piano degli investimenti durante il Consiglio comunale del 19 dicembre.

Sul versante delle entrate tributarie è previsto l’allineamento dell’addizionale comunale Irpef all’aliquota dell’8 per mille, compensato con l’aumento della soglia di esenzione (il confronto con il sindacato è ancora aperto). Di converso si registra il blocco delle tariffe dei servizi a domanda individuale, a fronte di un significativo aumento degli utenti sia per i servizi educativi che per gli interventi sul sociale; ed una sostanziale conferma della spesa corrente, che ha visto minori trasferimenti ed entrate proprie, mentre sono in aumento le spese di personale, la gestione del patrimonio e di servizi esterni, oltre alla forte attenzione dell’Amministrazione Comunale ai temi della sicurezza e coesione sociale, di un welfare integrato e di un patrimonio pubblico come “bene comune” da salvaguardare e rendere efficiente.

“Il 2020 sarà un anno di svolta – spiega il sindaco Paola Pula -: si chiuderanno importanti cantieri quali il recupero della Villa Verlicchi e del Municipio e se ne avvieranno altri molto importanti quali il progetto di Rigenerazione urbana dell’Ex Coop, l’intervento di miglioramento sismico del secondo Plesso delle scuole medie di Conselice, gli interventi di prevenzione incendi sulle scuole, i cantieri per lo sport (tennis e campo sportivo di Conselice), l’intervento finanziato dalla Regione sulla legge 41 per il centro di San Patrizio, tutti interventi già finanziati nel 2019 . Nel 2020 abbiamo previsto un intervento corposo di manutenzione del patrimonio stradale (su scala biennale) e altri investimenti sempre sulla sicurezza delle scuole (miglioramento Plesso scuole medie e Palestra di Lavezzola, da cantierare nel 2021), sull’efficientamento energetico (illuminazione pubblica), sullo sport (Centro Erika e pista per ciclismo), sul verde e sui cimiteri. Nel 2019 le risorse via via disponibili sono state indirizzate al finanziamento degli investimenti: continuerà nel 2020 la sperimentazione dei percorsi partecipativi (partirà a gennaio quella a Lavezzola) per una progettazione sempre più compartecipata dal basso”.

Questo bilancio di previsione si lascia alle spalle un 2019 con investimenti già finanziati, in fase di conclusione o da realizzare nel 2020, per un importo di circa 2 milioni. A questi si aggiungono gli interventi già programmati dall’Amministrazione provinciale per l’allargamento di via Gardizza, i cui lavori in corso di affidamento post gara devono essere ultimati entro il 2020; il potenziamento del depuratore di Lavezzola, per un importo di oltre 1 milione di euro con un contributo da parte della ditta Golfera; e un intervento sulla rete idrica.

PIANO DI INVESTIMENTI 2020/2022

Interventi già finanziati nel 2019 (e anni precedenti) da completarsi e o da realizzarsi nel 2020

Sempre nell’anno 2020 verranno realizzati ulteriori investimenti, già finanziati nel bilancio 2019, e precisamente,

• acquisto di fabbricati Via Cavallotti con successiva demolizione e intervento viabilità (€ 50.000,00),

• sistemazione parcheggio san Patrizio previo acquisto area ( € 50.000,00),

• intervento di riqualificazione e strade centro abitato San Patrizio (€ 80.000,00),

• intervento di eliminazione barriere architettoniche caserma Carabinieri Conselice (€ 35.000,00)

• intervento di ristrutturazione urbanistica comparto ex Coop Conselice (€ 1.390.000,00)

• intervento per aggiornamento e rinnovamento CPI plesso scuola Primaria a Lavezzola e plesso scuole secondarie 1^ grado Conselice Via di Vittorio ( € 260.000,00)

• intervento di restauro e adeguamento sismico residenza Municipale Conselice (€ 1.310.000,00)

• asfaltatura tratto Via Selice (€ 60.000,00),

• intervento adeguamento alle norme sicurezza sismica antisfondellamento plesso scuola primaria Lavezzola (€ 70.000,00),

• realizzazione di fabbricato per attività di servizio e palestra campo sportivo di Conselice (€ 100.000,00),

• intervento di miglioramento sismico plesso scuola secondaria 1^ grado a Conselice Via Di Vittorio (€ 747.000,00),

• intervento di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione mediante sostituzione corpi illuminanti a LED ( € 70.000,00); i

• intervento restauro scientifico edificio ex Villa Verlicchi a Lavezzola ( € 418.000,00).

Investimenti previsti nel 2020

• l’intervento di manutenzione tratti stradali e marciapiedi (€ 300.000),

• installazione impianti semaforici a Lavezzola e Conselice per attraversamenti pedonali (€ 60.000,00),

• intervento di efficientamento energetico con realizzazione di nuove linee interrate e quadri di impianti di illuminazione pubblica con corpi luminosi a tecnologia LED (€ 100.000,00),

• acquisto di area urbana di proprietà USL a Conselice, da destinare a verde pubblico, viabilità e ampliamento tennis (€ 100.000,00),

• acquisto con permuta di area urbana di proprietà ASP a Conselice da destinare a verde pubblico e altri usi urbani ( € 80.000,00),

• intervento di rigenerazione urbana a Lavezzola in Via De Carracci, con realizzazione di ciclopedonale e area verde (€ 70.000,00),

• installazione/sostituzione e manutenzione di opere di elementi di arredo urbano nei centri abitati (€ 20.000,00),

• intervento di miglioramento strutturale ai fini sismici del Plesso scuola primaria di Lavezzola (€ 100.000,00),

• rifacimento campo calcio e recinzione a Conselice (€ 170.000,00),

• manutenzione straordinaria e attrezzatura centro Erika a Lavezzola ( € 50.000,00),

• manutenzione straordinaria bar parco a Lavezzola (€ 20.000,00),

• installazione di nuove attrezzature ludiche nei parchi pubblici comunali (€ 20.000,00),

• rifacimento manto di copertura edificio uso magazzino posto a Lavezzola e Conselice (€ 35.000,00),

• interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali (€ 50.000,00),

• intervento di mobilità sostenibile dal treno alla bici (bando GAL) ( € 20.000,00).

Investimenti previsti nel 2021

• l’intervento di manutenzione tratti stradali e marciapiedi (€ 400.000),

• Via Cavallotti/incrocio intervento viabilità (€ 50.000,00),

• intervento di riqualificazione e strade centro abitato San Patrizio (€ 70.000,00),

• installazione/sostituzione e manutenzione di opere di elementi di arredo urbano nei centri abitati (€ 20.000,00),

• edificio per alloggi Erp( € 200.000,00)

• intervento strutturale e di efficientamento energetico Plesso scuola secondaria di primo grado Lavezzola ( € 662.000,00),

• manutenzione straordinaria e attrezzatura centro Erika a Lavezzola ( € 140.000,00),

• realizzazione nuovi campi di inumazione salme cimitero Conselice (€ 120.000,00),

• realizzazione nuovi campi di inumazione salme cimitero Conselice (€ 80.000,00),

Investimenti previsti per il 2022

• l’intervento di manutenzione tratti stradali e marciapiedi (€ 300.000),