Corso di laurea in Medicina a Ravenna: il Pri apprezza la decisione dei Sindaci

I Repubblicani esprimono la loro soddisfazione “sul fatto che la Conferenza sanitaria dei Sindaci della Romagna ha approvato oggi all’unanimità il progetto Romagna Salute che prevede l’apertura del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Ravenna e Forlì nel 2020″.

“Questa decisione va a rafforzare notevolmente il sistema universitario della nostra città e a completare un’offerta già di eccellenza e da implementare in concomitanza con questo nuovo corso”, sostiene la Capogruppo in Comune Chiara Francesconi, “va inoltre a confermare il fatto che in questi anni la nostra Amministrazione ha fatto scelte giuste e lungimiranti: porci come sede decentrata dell’università di Bologna e sviluppare corsi specifici e legati alle necessità e alle nostre valenze territoriali ha pagato e continua a pagare come conferma la decisione di oggi. Su questo fronte è bene rimarcare l’impegno del nostro partito e in specifico di Giannantonio Mingozzi che, come è stato rimarcato nelle diverse manifestazioni di questi giorni, fin dall’apertura dell’ateneo ravennate trent’anni fa, e poi con la specifica delega come amministratore ha contribuito notevolmente allo sviluppo universitario ravennate e alla crescita quantitativa e qualitativa del nostro campus”.