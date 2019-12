Incontro del Partito di Rifondazione Comunista di Ravenna sulla figura di Rosa Luxemburg

Il Partito della Rifondazione Comunista di Ravenna organizza per sabato 7 dicembre un incontro formativo incentrato sulla figura di Rosa Luxemburg, “importante figura filosofica e politica che contribuì a plasmare il pensiero socialista rivoluzionario, andando contro il revisionismo socialdemocratico.”

L’incontro si svolgerà alla sede cittadina del partito, in via Timavo 33, e avrà inizio alle 10.30 con un’introduzione di Franca Masironi e Giancarlo Lugli, seguita dall’intervento ‘Seguendo la Rosa rossa possiamo ripartire dalle masse?’ di Dino Greco, membro del Comitato Politico Nazionale del PRC.

Alle 13 sarà possibile pranzare a soli 7€, per poi riprendere alle 14 con la sessione di dibattito aperto tra i presenti. La partecipazione è aperta a tutti, anche non iscritti al partito, per confrontarsi ed approfondire la storia, la filosofia sociale e la persistente attualità di una delle più importanti figure politiche del ‘900.

Per informazioni e prenotazioni potete telefonare al numero 347.9770680.