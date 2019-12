Russi: al via i percorsi di rigenerazione della stazione e di elaborazione partecipativa del nuovo PUG

Con la riunione di staff tenutasi oggi, fa sapere il Sindaco di Russi Valentina Palli, “prende formale avvio il processo per lo sviluppo di due percorsi partecipativi che vedranno impegnato il Comune e la cittadinanza nei prossimi mesi. L’ente ha partecipato al Bando 2019 della Regione Emilia Romagna per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R.15/2018), in una doppia veste, aggiudicandosi complessivamente la somma di 28.800,00 Euro”.

Il primo percorso, “Russi Laboratorio 2030”, che vede il Comune quale ente promotore, con la partecipazione del Nucleo Volontari Protezione Civile, Pro Loco Russi aps e Pubblica Assistenza di Russi odv, quali sostenitori, prevede un progetto in cui la cittadinanza sarà chiamata a partecipare nel percorso di elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. Tavolo di negoziazione, incontri pubblici tematici, questionari, sondaggi, tante le idee che entreranno il gioco e che vedranno la cittadinanza protagonista della nuova pianificazione.

Il secondo progetto, “Ri-partiamo dalla stazione”, è stato proposto dall’Associazione Dilettantistica Basket Club Russi ed il Comune ha aderito quale partner unitamente a Unione Sportiva Russi – settore calcio a 5, Formula Sport asd, Assocazione G.S. Lamore, Polisportiva Bertold Brecht, ASD Baseball Softball Club Godo, Associazione Sci Club Scarpantibus e a FINMA srl – quest’ultima proprietaria dell’area – e prevede lo sviluppo di un percorso di rigenerazione che riguarda l’area della stazione ferroviaria e di riuso temporaneo della limitrofa area produttiva dismessa denominata ex- Faedi.

L’Amministrazione comunale, conclude il Sindaco, “ha ritenuto di avviare questi percorsi all’insegna dell’innovazione sociale e della collaborazione civica, allo scopo di stimolare la partecipazione della cittadinanza nell’ideazione della Russi del futuro”. Nei primi mesi del 2020 sarà organizzato un incontro pubblico per il lancio e la presentazione delle iniziative.