Democratici per Castello pronti ad aprire la campagna elettorale sostenendo Bonaccini

Nella serata di mercoledì 11 dicembre 2019 si terrà la cena organizzata dai Democratici per Castello al fine di aprire la campagna elettorale della coalizione di centrosinistra a sostegno di Stefano Bonaccini come candidato presidente Emilia Romagna. La cena avrà luogo alle 20 nel circolo Arci in via Emilia Interna 137. “Sarà l’occasione di aprire la campagna elettorale che ci vedrà impegnati per confermare Bonaccini alla guida della regione” dichiara Luca della godenza, sindaco di Castel Bolognese, chiosando: “Sarà una coalizione ampia di liste civiche e partiti del centro sinistra che sosterranno Stefano Bonaccini fra questi Pd ed Emilia Romagna Coraggiosa”.