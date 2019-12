Lega e LpRa, torce contro il degrado: a Ravenna arriva la passeggiata sulle strade pericolose

“Strade poco illuminate, degrado urbano, spaccio di droga, furti e violenza nelle case, indifferenza del Comune” sono queste la ragione della prima passeggiata con torce e pile di ogni genere che organizza la Lega di Ravenna, con la collaborazione e la partecipazione di Lista per Ravenna, sulle strade più pericolose e problematiche della città, a partire da lunedì 9 dicembre prossimo.

“È ora di dire basta a questa amministrazione guidata dal sindaco de Pascale, cieca sui reali problemi della città. Non si può far finta di niente davanti ai cittadini che si autotassano per illuminare le strade comunali o che si vedono recapitare multe per aver messo del filo spinato sui muri delle proprie abitazioni invase dai malviventi, capaci anche, mancando l’illuminazione, di irrompere nelle camere da letto” dichiara il responsabile comunale della Lega di Ravenna Stefano Morettini che organizza, insieme a Samantha Gardin capogruppo e segretario provinciale della Lega, questa manifestazione.

L’appuntamento coi cittadini è dunque per le ore 19.00 di lunedì nel largo di ingresso alla scuola elementare Camerani di via Bargigia 36, a Ravenna, dove c’è spazio per parcheggiare le auto: “si procederà, a due passi, sullo stradello di fianco alla scuola, luogo totalmente buio dove di sera e di notte si accentrano i ladri e gli spacciatori che infestano tutto il quartiere”. Da dieci anni Lista per Ravenna “chiede inutilmente al Comune di installarvi, sugli impianti già predisposti, tre lampioni al costo totale di soli 4.500 euro. La passeggiata proseguirà sulle vie Federico Fabbri, Felisatti, Lovatelli, Morelli, Vallona, Battuzzi, tornando infine in via Felisatti e al luogo di partenza”.

“Bisogna dire basta ad un pericoloso disinteresse che porta solo al degrado, a furti e a spaccio tra i residenti disperati ed impauriti, disposti anche a pagare di tasca loro pur di avere illuminate le strade dove vivono. Invitiamo tutti i cittadini – continua il segretario cittadino della Lega – a munirsi di una torcia elettrica per illuminare queste strade e ad unirsi in quella che chiamiamo ‘Luce contro il degrado’, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica su tale questione”.