La Lega Cervia contro il Sindaco Medri: quell’incarico a Barbieri è inopportuno

Il Gruppo Lega di Cervia attacca il Sindaco Massimo Medri per avere scelto fra i propri collaboratori Margherita Barbieri, una scelta che la Lega giudica “inopportuna” poiché la Barbieri sarebbe secondo il Carroccio troppo schierata politicamente. Anche se lo stesso gruppo ammette che la discrezionalità della scelta fa parte delle prerogative di un Sindaco.

“La politica è fatta anche di cose opportune e di cose inopportune. E come gruppo consigliare Lega Cervia siamo molto preoccupati. Il Sindaco, Massimo Medri, legittimamente può scegliere per legge i suoi collaboratori, purché abbiano titoli e meriti, possibilmente anche capacità e stile. – scrive la Lega – Purtroppo, ci arrivano quotidianamente segnalazioni dall’interno della macchina comunale, per la figura di Margherita Barbieri, scelta dal Sindaco non come diretto collaboratore al suo staff, ma con un incarico tecnico. Perché questa scelta? La Barbieri non ha forse i titoli? Inoltre, la signora più volte a voce e per iscritto si è auto-nominata portavoce del Sindaco. Il suo, quindi, è un incarico tecnico o un incarico fiduciario?”

La Lega chiede a Medri di chiarire questo punto e promette un’interpellanza. “Il portavoce per legge è una figura che media fra la figura politica, quella istituzionale e la stampa, per questo deve avere un profilo di grande sobrietà e professionalità, ma non ci sembra che le cose oggi a Cervia siano così. – insiste la Lega – Il portavoce del sindaco inoltre, sempre per legge, non può avere altri incarichi, né firmare altrove. Ci risulta invece che alla Barbieri sia appena stato affidato l’incarico di gestire la comunicazione anche del Pd. Il marito della signora, inoltre, l’attuale assessore regionale Andrea Corsini, è candidato alle elezioni regionali. Noi quindi chiediamo al Sindaco e alla sua Giunta se tutto questo non li metta in qualche modo in imbarazzo o non sollevi un tema di opportunità e di conflitto d’interessi? Per noi, gruppo consigliare Lega Cervia, lo solleva eccome.”