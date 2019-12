Martedì 10 dicembre si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 10 dicembre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “La vergogna disumana di via Petrosa tra Campiano e San Pierino”; “Illustre concittadino risorto 36 anni dopo la morte – celebrare l’evento”; “Circa la proroga al 2023 della fine dei lavori nella pialassa Piomboni”.

Seguiranno le interrogazioni: su “Ordinanze pro alcol notturno nelle aree Speyer, Pallavicini e Gulli”; “Acque poco chiare nelle nuove bollette”; “Concessione impianto sportivo Remo Fiumana di Roncalceci per manifestazione religiosa”; “Aggressioni ricorrenti di un pitbull maltenuto”; “Manifestazioni sagre feste rispetto delle normative”.

Saranno quindi trattate le proposte di delibera: “Proroga della durata della società partecipata Ravenna Holding spa modifica dell’articolo 3 dello Statuto societario. Approvazione”; “Approvazione schema di accordo tra Comune di Ravenna e Ravenna Holding spa per la valorizzazione patrimoniale di immobile della società controllata Ravenna Holding spa con messa a disposizione quale caserma a servizio della Polizia locale e del Comune di Ravenna e di beni essenziali a servizio del trasporto pubblico locale”; “Approvazione misure di agevolazione dei tributi Tari Icp e Tosap in favore di imprese ubicate nell’area soggetta a preclusione o forte riduzione del traffico veicolare in conseguenza della chiusura di un tratto di via Ravegnana”, da discutere congiuntamente all’ordine del giorno dal titolo “Aiuto concreto ai cittadini delle aree disagiate dovuto al blocco del traffico su via Ravegnana”; seguirà infine: “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a parcheggio e cabina Enel a San Pietro in Vincoli, via Del Sale e via Del Sale Vecchia e presa d’atto della presenza di fognatura pubblica mista e dell’avvenuta costituzione di servitù di pubblico passaggio”.