A Budrio l’ultimo incontro per presentare il bilancio di previsione di Cotignola

Giovedì 12 dicembre è in programma alle 20.30 è in programma l’ultimo incontro per presentare il bilancio di previsione 2020-2022 e i principali investimenti programmati per il prossimo triennio di Cotignola. Appuntamento a Budrio presso il circolo parrocchiale (via Budrio 1).

Il bilancio di previsione 2020-2022, unitamente a una nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup), è stato presentato in Consiglio comunale nel corso della seduta del 28 novembre e sarà approvato successivamente alle assemblee, entro la fine dell’anno. Per ulteriori informazioni, chiamare l’Urp al numero 0545 908826 o 0545 908871, oppure scrivere a urp@comune.cotignola.ra.it.