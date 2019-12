I lavori del consiglio comunale di Ravenna: approvati sgravi fiscali per imprese colpite da chiusura Ravegnana

Nella seduta di ieri, martedì 10 dicembre, (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc ) il consiglio comunale di Ravenna ha discusso e approvato le delibere: “Proroga della durata della società partecipata Ravenna holding s.p.a. modifica dell’articolo 3 dello statuto societario approvazione” con 16 voti favorevoli e 9 contrari; “Approvazione schema di accordo tra Comune di Ravenna e Ravenna holding s.p.a. per la valorizzazione patrimoniale di immobile della società controllata Ravenna holding s.p.a. con messa a disposizione quale caserma a servizio della polizia locale del comune di Ravenna e di beni essenziali a servizio del trasporto pubblico locale” con 19 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti; “Approvazione misure di agevolazione dei tributi Tari, Icp e Tosap in favore di imprese ubicate nell’area soggetta a preclusione o forte riduzione del traffico veicolare in conseguenza della chiusura di un tratto di via Ravegnana” con 20 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, discussa congiuntamente all’ordine del giorno “Aiuto concreto ai cittadini delle aree disagiate dovuto al blocco del traffico su via Ravegnana” che è stato respinto con 15 voti contrari e 7 favorevoli.

In ultimo è stata approvata all’unanimità la delibera “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a parcheggio e cabina Enel a San Pietro in Vincoli, via del Sale e via del Sale vecchia e presa d’atto della presenza di fognatura pubblica mista e dell’avvenuta costituzione di servitù di pubblico passaggio”.

Ieri in Consiglio Comunale è stato invece bocciato un ordine del giorno presentato da Marco Maiolini del Gruppo Misto, firmato anche da parte della minoranza, che, dichiara Maiolini, “chiedeva di riconoscere economicamente il disagio subito dai cittadini residenti nelle zone del forese coinvolte dalla chiusura della Ravegnana, a causa del conseguente ridimensionamento del servizio di trasporto pubblico. Si chiedeva in particolare di attivare il sindaco presso Start Romagna per valutare la possibilità di sgravi sugli abbonamenti parzialmente utilizzati a causa dell’evento straordinario verificatosi, richiesta tra l’altro già espressa all’unanimità dal Consiglio Territoriale di Roncalceci”.