Ravenna. Alberto Ancarani (FI) nominato Componente italiano del Comitato delle Regioni presso il Consiglio Europeo.

Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, è stato nominato, in rappresentanza di ANCI, Componente italiano del Comitato delle Regioni presso il Consiglio Europeo.

“E’ per me un onore poter rappresentare il nostro paese in un consesso internazionale di così alta levatura nel quale, al di là degli schieramenti politici, intendo rappresentare tutta l’Italia e tutto il Comune di Ravenna. Ciò non toglie che in questo momento sia per me un dovere ringraziare il Movimento Politico nel quale sono nato e cresciuto, Forza Italia, ed in particolare le Senatrici Anna Maria Bernini e Licia Ronzulli e i deputati Roberto Pella e Alessandro Cattaneo che si sono particolarmente prodigati per conferirmi questo incarico”, ha dichiarato Ancarani.