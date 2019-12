Cambio di passo al Ministero dell’Ambiente: gas ok per transizione energetica. Bessi: “Costa venga a dirlo a Ravenna”

«È chiaro che non si può passare in un giorno dalle fonti fossili alle rinnovabili e all’idrogeno. Non può che essere un percorso graduale, per accompagnare lo sviluppo delle nuove tecnologie pulite; il primo passo è abbandonare il carbone, usare il gas per la transizione, e puntare su rinnovabili e idrogeno per poi abbandonare anche il gas”. Queste le affermazioni del ministro dell’ambiente Costa a La Stampa, come riportate da Gianni Bessi, candidato del Pd alle regionali.

“È chiaro che indicano un cambio di strategia nel governo – spiega Bessi – e a questo punto chiedo al ministro di venire a Ravenna, dove c’è il distretto oil&gas di Eni più importante d’Italia, a parlare di transizione energetica e, soprattutto, di come si potrebbe attuare utilizzando il gas naturale che proprio Eni aveva in programma di estrarre in Adriatico, erano previsti 5 miliardi di metri cubi all’anno, ma che è stata stoppata dal Dl semplificazione».

Dopo queste parole, l’invito a Costa è quello ad agire e ad incontrare le associazioni delle imprese e dei lavoratori che da tempo chiedono di essere ascoltate per scongiurare la chiusura del settore.

“Se il governo ha cambiato idea sulla strategia energetica lo dimostri: Eni aveva previsto investimenti considerevoli ma ora la sua presenza sul territorio è a rischio, come a rischio sono l’indotto e la sicurezza nazionale, che è strettamente collegata alla possibilità di essere autosufficienti in materia di approvionamento energetico”.

Ma non solo: Bessi ricorda che quella del gas non è solo una questione industriale nazionale, ma di geopolitica europea, se teniamo conto che il 40 per cento delle nostre forniture proviene dalla Russia attraversando l’Ucraina, una situazione che è causa di tensioni e che ora è oggetto di una trattativa con l’Ue.

“Il gas naturale è l’energia di domani, non solo di oggi. Non è solo un componente del mix per la transizione energetica, ma uno degli elementi su cui costruire un’economia circolare moderna e funzionante. Esistono in Italia professionalità in grado di portare avanti questo percorso, ma debbono essere messe nella condizioni di potere lavorare, creare ricchezza. Le parole di Sergio Costa aprono uno spiraglio importante per il futuro energetico e industriale del Paese: ora dalle parole si passi ai fatti e si scelga con convinzione la strada della produzione nazionale di gas e del sostegno alla più importante impresa partecipata dallo Stato, il nostro champion national, l’Eni».

Gianni Bessi (consigliere regionale PD)