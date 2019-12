Martelli e Castelli (Lega): l’Amministrazione di Lugo faccia di più in tema di sicurezza

“Nella notte tra il 10 e l’11 dicembre le frazioni nord del comune di Lugo sono state colpite per l’ennesima volta da un violento raid di furti, quasi sicuramente a opera della stessa banda di criminali. A farne le spese sono stati: il bar “Blue Village Caffè” di Belricetto, il bar della Casa del Popolo di San Potito, il bar “Era ora” di Ca’ di Lugo e soprattutto il CRAI di San Lorenzo dove il bottino composto da pacchetti di sigarette, alcolici e prodotti alimentari vale diverse migliaia di euro. Questi raid sono sempre più violenti e frequenti sul nostro territorio e ciò dimostra come il problema sicurezza sia reale e non solamente una percezione. Inoltre i numerosi furti sono un deterrente per chiunque pensi di aprire un’attività o di andare ad abitare nel forese. Perciò la mancanza di sicurezza ha delle conseguenze economiche e sociali. Speriamo che l’amministrazione comunale di Lugo non si rifugi dietro posizioni ideologiche e prenda atto della situazione reale, chiedendo un maggior numero di forze dell’ordine per presidiare il territorio e aumentando gli investimenti in videosorveglianza.” Così in una nota Francesco Martelli consigliere comunale di Lugo (Lega) e Francesco Castelli consigliere della consulta di Voltana (Lega).