Generazione Coraggiosa: Elly Schlein e Vasco Errani a Ravenna incontrano giovani da tutta la regione

Sono ragazzi e ragazze che vengono da tutta la Regione, studenti di scuole superiori, universitari, rappresentanti degli studenti e dei giovani lavoratori, delle associazioni e del volontariato quelli che questa domenica 15 dicembre si troveranno all’Hotel Mattei dalle 10 per Generazione Coraggiosa, un appuntamento per pensare e discutere insieme il futuro della nostra Regione.

“Si avvicina un momento decisivo per il futuro dell’Emilia-Romagna – spiegano – anche nella nostra regione corriamo il rischio di consegnare alle prossime generazioni una società piena di contraddizioni, disuguaglianze e compromessa dal punto di vista ambientale. Quest’emergenza climatica e sociale ci riguarda tutte e tutti e dobbiamo essere all’altezza della sfida”.

“Oggi l’Emilia-Romagna è alle prese con l’emergenza climatica e i suoi effetti disastrosi, come gli eventi climatici sempre più estremi, l’aumento del rischio idrogeologico e dell’inquinamento – continuano -. Anche qui abbiamo conosciuto il calo dei redditi e la svalutazione del lavoro, l’indebolimento dei servizi pubblici e l’allentamento della coesione sociale. Questi problemi, a cui si aggiungono persino rigurgiti fascisti e nazionalisti, proiettano incertezze pesanti sul futuro”.

“È il momento, quindi, di avere il coraggio di riconoscere che il modello di sviluppo che abbiamo conosciuto in questi decenni a livello globale si sta rivelando insostenibile dal punto di vista ambientale e sociale – aggiungono -. Dobbiamo ripensare il futuro a partire da qui, senza rifugiarci nella confortevole narrazione del “modello Emilia-Romagna” ma tracciando una strada di vera svolta, che possa essere seguita e condivisa anche da altri”.

“È vero, non partiamo da zero – dicono infine -. L’Emilia-Romagna è una Regione che funziona bene, che cresce e dove i servizi sono di qualità e per tutti. Ma la storia di questa regione non è quella di un modello. È la storia di una Regione, una comunità, che ha fatto delle proprie diversità un valore, delle difficoltà, una sfida e uno stimolo per fare sempre meglio”.

Saranno presenti Elly Schlein e Vasco Errani per un confronto e un dibattito diretto sul progetto e il programma di Emilia-Romagna Coraggiosa.