Governare un territorio, tre sindaci a confronto al Complesso ex Salesiani di Faenza

Domenica 15 dicembre alle 18 il Complesso ex Salesiani di Faenza (via San Giovanni Bosco 1) ospita l’incontro “Governare un territorio, guidare una comunità”. Per l’occasione la sindaca di San Lazzaro (Bo) Isabella Conti, la prima cittadina di Settimo Torinese (To) Elena Piastra e la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli parleranno nell’Aula 5 del Complesso del loro lavoro quotidiano, in cui cercano di coniugare i bisogni dei cittadini con la necessità di fare delle scelte coraggiose. Un incontro che acquista ancora più significato a meno di sei mesi dalle elezioni faentine. Tre sindache “intraprendenti” che hanno dimostrato un forte legame con il proprio territorio, arrivando a conquistare anche importanti consensi elettorali in controtendenza con i dati nazionali o dei territori a loro vicini.

“Questa iniziativa con i sindaci – dichiara Davide Agresti, portavoce dell’associazione Faenza 4020 – è un momento e un format di confronto che vogliamo far diventare un appuntamento fisso in città. Il nostro desiderio è che questo evento cresca, acquisendo nel tempo anche un carattere internazionale, in linea con quello che vuole essere la nostra associazione, ovvero uno strumento locale che contribuisce a portare nuove idee e modalità di governo al nostro territorio”.

“Per la nostra associazione questo appuntamento rappresenta anche un momento pubblico di verifica su questo primo anno di lavoro su alcuni temi specifici – aggiunge Luca Cavallari, membro del Consiglio dell’associazione -, dandoci la possibilità di confrontarci con l’esperienza di queste sindache sulla bontà o meno delle proposte che abbiamo pensato per Faenza. Quest’anno la scelta è caduta su tre donne, per la loro tenacia e capacità di fare scelte coraggiose”.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Faenza4020, associazione culturale per lo sviluppo sociale con sede a Faenza. Organizza, sostiene e promuove iniziative sociali e culturali destinate a favorire e supportare lo sviluppo economico e sociale della città e del proprio territorio circostante. L’associazione vuole essere un luogo di incontro, confronto, ascolto ed elaborazione, in cui si possano ritrovare tutti coloro che con le proprie competenze e professionalità a vari livelli, già impegnati o meno in ambito sociale, politico, culturale e istituzionale, possano contribuire al bene della comunità nella sua interezza, alla sua crescita culturale ed economica. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro I principi del buongoverno di Valeria Mancinelli. Nel corso dell’iniziativa sarà disponibile un divertente spazio bimbi, in modo da consentire a tutte le famiglie di partecipare.