Lista +Europa, Psi, Pri “per Bonaccini Presidente”: raccolte a Ravenna oltre 200 firme a sostegno dei candidati

La lista di coalizione di +Europa, Psi, Pri “per Bonaccini Presidente” della circoscrizione di Ravenna sta raccogliendo le firme necessarie (500 in totale) a sostegno dei candidati della lista in Consiglio Regionale in vista delle regionali del 26 gennaio 2020. “I primi dati sono davvero molto positivi – affermano da +Europa Psi Pri – ma non ci si può fermare: occorre raccogliere le firme entro questo fine settimana. È molto importante la presenza di una lista europeista, laica, riformatrice, radicale, liberale e democratica in questa competizione elettorale; tutti possono firmare la lista per consentire maggiore pluralismo alle prossime elezioni regionali”.

È possibile raccogliere le firme presso la sede del comitato elettorale c/o PRI via Bovini, 43 (tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 13,00) e in varie iniziative in giro per il territorio, come il bar Brioche di viale Alberti 19 (tutti i giorni dalle 18 alle 19).