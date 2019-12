Il racconto di “buon governo” di tre sindaci al complesso ex Salesiani di Faenza

Domenica 15 dicembre un folto pubblico ha ascoltato al complesso ex Salesiani di Faenza le storie delle prime cittadine Isabella Conti, Valeria Mancinelli ed Elena Piastra. Politica e governo locale sono stati i protagonisti dell’incontro organizzato domenica 15 dicembre al Complesso ex Salesiani dall’associazione Faenza 4020. All’evento, giunto alla seconda edizione, ha partecipato un folto pubblico, che ha ascoltato le tre sindache raccontare la propria esperienza di governo.

Al centro della serata faentina c’erano infatti tre sindache di città e realtà molto diverse: Valeria Mancinelli di Ancona (Comune di circa 100mila abitanti), Isabella Conti di San Lazzaro di Savena (Comune di 32mila abitanti) ed Elena Piastra di Settimo Torinese (Comune di 47mila abitanti). Tutte e tre le sindache hanno mostrato una fermezza e una competenza notevoli, dimostrando di essersi meritate i rispettivi diversi risultati. Valeria Mancinelli ha ricevuto il World Mayor Prize, premio conferito con lo scopo di promuovere le eccellenze dei governi locali; Isabella Conti è stata rieletta sindaco nel 2019 con oltre l’80% dei voti ed Elena Piastra ha guidato nel 2019 la propria coalizione a una vittoria a Settimo Torinese in contro tendenza con tutto il resto del territorio piemontese.

I temi trattati sono andati da aspetti più generali, come la motivazione del proprio impegno e la difficoltà di coniugare scelte di visione della città con le risposte alle richieste quotidiane dei cittadini, ad aspetti più concreti, come le strategie per attrarre investimenti e nuove imprese o le modalità di scelta e gestione della propria squadra e dirigenti. Fra i passaggi più significativi c’è la condivisione dell’utilità delle primarie, di cui le presenti hanno sottolineato l’importanza, soprattutto “in alternativa a scelte al ribasso dentro ai partiti solo per trovare compromessi all’intero degli schieramenti”. Inoltre, si è condivisa “la necessità di non improvvisarsi amministratore, perché la macchina pubblica e la gestione dei dirigenti richiedono capacità ed esperienza”.

“Ascoltare queste tre donne sindache – afferma Luca Cavallari, membro del direttivo di Faenza 4020 – ha trasmesso ai presenti tanta energia positiva che ci spinge a continuare a lavorare con impegno per quello che è l’obiettivo della nostra associazione: elaborare nuove proposte e opportunità per la nostra città. Come spesso accade, i punti di vista esterni aiutano a guardare con maggiore obiettività le nostre situazioni locali, comprendere meglio quali siano le cose realmente importanti per una città e i cittadini e fare filtro rispetto a quelle che tante volte appaiono solo come questioni demagogiche create ad arte per alimentare lo scontro politico e su cui è inutile perdersi in chiacchiere”. Gli organizzatori ringraziano infine chi ha allestito e curato lo spazio bimbi, un esperimento voluto dall’associazione Faenza 4020, che ha avuto più successo del previsto, permettendo in una domenica pomeriggio prenatalizia di vedere tante famiglie partecipare tutte insieme al dibattito, creando così una platea diversa, più ricca e variegate delle solite, di cui la politica ha assolutamente bisogno.