Lugo, lavori fermi in piazza Savonarola? Il Sindaco risponde: “Tempistiche come da progetto”

“Piazza Savonarola è in condizioni pietose, e i lavori di riqualificazione sono fermi da mesi”: dopo questa protesta, pubblicata oggi anche dal nostro giornale, del Comitato di piazza Savonarola, il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha replicato: “La riqualificazione di piazza Savonarola prosegue secondo le tempistiche previste dal progetto. Gli interventi sono al momento in attesa di riprendere in vista della gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori, a cui potranno partecipare associazioni temporanee di impresa tra società di recupero e ristrutturazione di luoghi storici e società specializzate in scavi archeologici, vista la presenza nella piazza di una piccola necropoli urbana storicamente relativa al complesso dei francescani di Lugo. La momentanea interruzione dei lavori è stata necessaria per la redazione del progetto esecutivo e dei documenti per l’espletamento della gara d’appalto, articolata come spiegato in precedenza. Il progetto definitivo dei lavori è stato approvato dalla Soprintendenza di Ravenna a fine giugno 2019, mentre l’approvazione del progetto esecutivo è prevista per gennaio 2020. Gli interventi di riqualificazione e recupero della storica piazza inizieranno quindi nella primavera del prossimo anno, con termine previsto di fine lavori entro il 2020″.

“Il progetto di piazza Savonarola – dichiara il sindaco di Lugo Davide Ranalli – è frutto di un lungo percorso di condivisione che ha tenuto conto delle richieste di tanti cittadini. L’Amministrazione comunale si è impegnata negli ultimi mesi per accogliere le numerose proposte avanzate. Lo abbiamo fatto perché crediamo nell’importanza del dialogo e del confronto democratico e per questo abbiamo ricevuto apprezzamenti da molti cittadini. Nel cantiere di piazza Savonarola non ci sono né degrado né abbandono, solo la malafede di qualcuno. Ciascuno può conservare la propria opinione, ma raccontare falsità non è un atteggiamento consono a chi si dice portavoce degli interessi della collettività. Siamo convinti che il progetto messo a punto darà la possibilità ai lughesi di riappropriarsi di un luogo importante del nostro centro storico, che diventerà un vero e proprio spazio urbano a disposizione dei cittadini”.