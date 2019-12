Question time di Rolando (Lega): mettere in sicurezza l’ingresso di foce Reno e foce Lamone

Quest’oggi, 17 dicembre, durante il consiglio comunale di Ravenna sarà illustrato il Question time presentato dal consigliere della Lega Gianfilippo Nicola Rolando in merito al rischio che corrono i diportisti in entrata e in uscita dai moli di foce Reno e foce Lamone.

“La giunta comunale non potrà ignorare questa emergenza e dovrà farsi carico della problematica nelle sedi competenti affinché i 2 moli vengano messi in sicurezza” commenta il consigliere della Lega

“Come risaputo in navigazione per garantire la sicurezza della circolazione nautica, è buona norma avere all’imbocco dei porti maggiori e minori una segnaletica che indichi la direzione ai naviganti – dichiara Rolando -. Ma l’ingresso foce Reno, che serve il Porto Reno, e l’ingresso foce Lamone, che va a servire il Circolo Nautico Marina Romea, ne sono sorprendentemente sprovvisti”.

“Le manovre d’ingresso e d’uscita per diportisti e marittimi sono pressochè impossibili da effettuare in sicurezza con solo l’ausilio di radar in situazioni di bassa visibilità, in notturna e/o con nebbia e dal momento che non vogliamo che avvenga una tragedia, lasciando perdurare ancora questa situazione di alto rischio per l’incolumità delle persone chiederemo a Sindaco e Giunta che, con Capitaneria ed organi deputati, questo comparto nautico turistico venga messo in sicurezza rapidamente.

Il consigliere leghista ritiene necessaria l’installazione di 2 coppie di fanali marittimi verdi e rossi all’imbocco dei 2 moli.