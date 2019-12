Rinnovo delle consulte di Conselice, prorogati i termini per presentare le candidature

Dal comune di Conselice informano che c’è tempo fino a martedì 7 gennaio per candidarsi nelle nuove consulte cittadine di Conselice, Lavezzola e San Patrizio. Il termine è stato prorogato dall’Amministrazione comunale per consentire a una più ampia platea di presentare la propria candidatura, tenuto conto delle festività natalizie. Le consulte cittadine sono uno strumento di partecipazione dal basso alla vita del proprio Comune. Le tre consulte presenti a Conselice e nelle frazioni danno voce alle esigenze della comunità, punto di partenza per un costruttivo confronto con l’Amministrazione comunale; sono composte da 7 membri ciascuna, eletti direttamente dai cittadini residenti nel territorio di influenza della consulta, e restano in carica 5 anni.

I cittadini conselicesi saranno chiamati a votare per il rinnovo delle consulte cittadine il prossimo 26 gennaio, in concomitanza con le elezioni regionali. Non mancano le occasioni per conoscere più da vicino queste realtà: dopo i banchetti al mercato e le presentazioni a Conselice e Lavezzola, mercoledì 18 dicembre alle 20.30 ci sarà un’assemblea pubblica a San Patrizio, presso le ex scuole elementari di via Mameli, in cui l’Amministrazione illustrerà il funzionamento e l’utilità delle consulte.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0545986957 (Servizi Demografici).