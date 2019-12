Antonio Bandini (Articolo Uno): a Faenza bisogna presentarsi con le idee chiare, senza ambiguità

È in questi giorni che il centrosinistra faentino avrebbe voluto rendere noto il nome del suo candidato sindaco per la legislatura 2020-2025, ma alla “cornice” di accordo tra Partito Democratico, Articolo Uno, La Tua Faenza, L’Altra Faenza (se ancora si chiamerà così), Verdi, Partito Socialista Italiano, Italia dei Valori mancano quadro, pittore e alcuni convitati che potrebbero avere peso, come Insieme per Cambiare e Italia Viva, le quali pare che aspettino l’evento, ossia l’esito delle elezioni regionali di domenica 26 maggio. I vari e troppi nomi di area finora scaturiti stanno perdendo attrattiva, perché “bruciati” o per il fatto che non abbiano convinto il Pd. Caccia aperta, dunque, alla persona giusta, che possa avere il via libera “a sinistra” e il gradimento delle zone moderate e cattoliche.

Il quasi mai nominato assessore Antonio Bandini (Articolo Uno) risponde ai requisiti anche per l’età giusta (42 anni) e l’ormai decennale esperienza amministrativa nella sua città, ma resta defilato e, senza peraltro sottolinearlo, ci fa sapere di non pensare a succedere a Giovanni Malpezzi, perché in questo momento mette in conto di tornare a fare a tempo pieno il libero professionista in studio con i suoi soci, essendo ingegnere e architetto: casualmente le stesse competenze del collega di giunta Andrea Luccaroni (La Tua Faenza).

Perché Bandini non si è mai occupato, in due legislature consecutive, di Lavori pubblici e Urbanistica per il Comune?

“Io non conosco bene i motivi per i quali prima mi sono state assegnate le Politiche Sociali poi le Politiche Ambientali: credo che un po’ la politica c’entri, però in realtà sono riconoscente perché i cinque anni trascorsi a occuparmi di Politiche Sociali mi hanno concesso il privilegio di guardare Faenza da una visuale privilegiata che è quella ‘dal basso’, perché toccare con mano le vulnerabilità delle persone aiuta a mettere in fila anche le proprie priorità è gerarchie. Dal giugno 2015, poi, sulle tematiche ambientali ho avuto la possibilità di mettere in campo certe mie competenze”.

La seconda giunta Malpezzi ha assolto in pieno al suo programma?

“A me sembra evidente una cosa sopra tutte: come faentini lo capiremo fra un po’ di tempo. Le due giunte Malpezzi hanno contemporaneamente fatto due cose: riposizionato Faenza fra i territori che possono progettarsi e questo vuol dire avere lavorato tanto sulle questioni economiche e sulle questioni organizzative. E quindi con un Comune con un bilancio sano e un’Unione di Comuni con un’architettura solida. Malpezzi ci ha messo in grado di costruire tanto futuro. Lo dico senza piaggeria: sono libero, ho il mio lavoro, non mi deve votare nessuno… La grande mancanza degli ultimi dieci anni è l’elaborazione politica che avrebbe dovuto arrivare dai partiti, i quali non hanno assolto alla funzione di guida e tensione progettuale per la città”.

La storia politica di Antonio Bandini la vede giovanissimo vicino alla Democrazia Cristiana, poi impegnato con i Popolari, successivamente in maniera totale nella Margherita, quindi nel Partito democratico per arrivare ad Articolo Uno con la scissione dal Pd. Quanto ha pesato la situazione faentina in questa scelta dell’assessore Bandini e dei tre consiglieri comunali di Articolo Uno?

“Non ha pesato. Articolo Uno, e quel che ne sarà poi, nasce da un sostanziale disaccordo con le politiche del Pd. Un disaccordo non immediato ma che ci ha visto all’interno del Pd minoranza a ‘duellare’ per le nostre idee, poi ad un certo punto la vita è corta e c’è bisogno di ritagliarsi una capacità d’incidere che dentro al Pd non c’era più. A livello locale sono molti di più i punti che ci uniscono ai Democratici rispetto a quelli che ci dividono: non c’è mai stata una questione veramente dirimente su cui ci siamo divisi, tranne che sull’individuazione di metodologie di governo della città. Sui progetti per la città io continuo a litigare con la Lega non con il Pd. Tornando al mio ‘percorso politico’, ho l’impressione di essere rimasto fermo io e che abbiano girato le cose intorno… Sono bersaniano dal 2008”.

Di cosa ha bisogno Faenza?

“Per Faenza è necessario presentarsi con le idee chiare, affermare posizioni ponderate e nette, ossia un profilo chiaro: di fronte all’ambiguità nell’elettorato si scatena l’effetto delle urne deserte. La gente va ri-orientata con punti cardinali precisi. Io ritengo di essere il più fermo di tutti, poiché è dal 2008 che sono fermo nella stessa posizione politica. Non sono stato sempre alla ricerca continua di nuovi percorsi, con il medesimo orizzonte di valori che nel mio caso sono pochissime cose, ossia un’attenzione vera a tutti i pezzi della società e avere chiaro i problemi della gente. In primo luogo la difficoltà delle persone a pensare il proprio futuro specie per chi è rimasto indietro. È poi indispensabile dare continuità a tutti i progetti intrapresi dall’attuale giunta”.

Avete progetti da portare avanti insieme a “L’Altra Faenza” in vista delle elezioni comunali, visto che in Parlamento il gruppo è “Liberi e Uguali”?

“Questo è un momento in cui ha prodotto più la ‘Sinistra’ del Pd nei confronti dell’avanzata dell’antipolitica e del populismo; ora bisogna saper incidere sul futuro, perché è un momento decisivo. C’è da scrivere un progetto credibile per la città, quindi le differenze del passato, i distinguo vanno messi da parte. E questo la gente l’ha capito”.

I partiti più o meno tradizionali stanno cercando di creare i presupposti per vincere le elezioni e andare a governare la città, ma nel frattempo si è verificato un moltiplicarsi di associazioni che al momento buono vorranno dire la loro: è ricchezza o ulteriore ostacolo?

“Il ribollire di tante associazioni nasce dalla crisi dei partiti. È una crisi non fisiologica, ma costruita: chi ha voluto l’iniezione letale dell’annullamento del finanziamento pubblico sapeva dove saremmo arrivati e quindi la nascita spontanea, naïf, è avvenuta perché in politica come in natura i vuoti si riempiono. È vero che oggi c’è una sequela di parti da mettere d’accordo e questo accentua la difficoltà per chi si candiderà sindaco. Se tutto viene ‘smolecolizzato’ poi è difficile tenere tutto a bada. Ci vuole una persona ancora più in grado di parlare con tutti”.

È vero che a Faenza vince chi ha dalla sua parte il mondo delle parrocchie?

“Sono un parrocchiano e frequento questo mondo; vedo che le persone di questo ambito inseguono e si fanno sedurre dalle buone idee per la città. È un mondo che non è dato averlo, per definizione”.