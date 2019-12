Elezioni regionali 26 gennaio 2020. Parla Alberto Ancarani candidato Forza Italia per la provincia di Ravenna

Alberto Ancarani, avvocato, ravennate, dirigente sportivo, Consigliere nazionale Federazione Italiana Scherma, capogruppo consiliare per Forza Italia a Ravenna, è candidato al Consiglio regionale per il partito di Berlusconi nelle elezioni del 26 gennaio in provincia di Ravenna. Da sempre berlusconiano – “meno male che Silvio c’è” – Ancarani ha condotto per anni una sua tenace battaglia in Forza Italia per il rinnovamento del partito e contro il suo storico rivale Palmizio e alla fine l’ha spuntata. Palmizio è caduto in disgrazia. Lui invece è diventato vice commissario regionale. Nel frattempo però Forza Italia è entrata in una fase di forte crisi – quasi di diaspora – che è sotto gli occhi di tutti. Dopo i fasti di un ventennio, ora la creatura di Berlusconi viaggia a scartamento ridotto, fanalino di coda della coalizione di centrodestra. Ma Ancarani – di cui si ricordano in particolare le feroci polemiche contro le femministe ravennati e alcune clamorose invettive anticomuniste in Consiglio comunale – continuerà a restare fedele all’antico amore e si dice niente affatto attratto dalle sirene sovraniste. Tantomeno da quelle renziste.

L’INTERVISTA

Alberto Ancarani, l’obiettivo del centrodestra il 26 gennaio è chiaro e appare questa volta a portata di mano: battere il Pd, mandarlo all’opposizione, consentire il ricambio della classe dirigente regionale. È così?

“Sì. È un’operazione che io chiamo di igiene naturale. Cioè fare in modo che anche questa regione possa conoscere gli straordinari benefici dell’alternanza e della contendibilità del governo.”

Questa per lei è igiene democratica?

“Esattamente.”

La convince quindi la parola d’ordine scelta dalla Lega in apertura della campagna elettorale quando è arrivata a Bologna dicendo, veniamo a liberare gli emiliano-romagnoli?

“Mi convince ancora di più lo slogan di Lucia Borgonzoni, cioè l’Emilia-Romagna è di tutti. Perché sentendo parlare il candidato Presidente del Pd Bonaccini oppure leggendo alcuni slogan dei candidati regionali del Pd, sembra che l’Emilia-Romagna sia cosa loro. Cioè siamo l’Emilia-Romagna, oppure per la nostra gente. Questi slogan sono chiaramente inviti a serrare le fila a sinistra, perché l’Emilia-Romagna è considerata ‘cosa nostra’ dal Pd. Quindi il tema della liberazione è il giusto contraltare rispetto a chi si considera padrone dell’Emilia-Romagna.”

In altre parole il Pd avrebbe costituito un sistema di potere che voi vorreste scardinare.

“Anche questo è esatto.”

La convince la qualità del candidato del centrodestra Lucia Borgonzoni? La critica dice che la Borgonzoni si vede poco, nei confronti con Bonaccini non appare all’altezza, non avrebbe sufficiente esperienza e preparazione…

“Io capisco che chi viene dalla scuola di partito come Stefano Bonaccini, sulla carta possa sembrare tecnicamente più abile a rispondere sui fatti della Regione. A parti invertite, se lei fosse al suo posto in Regione, anche Lucia Borgonzoni darebbe quest’idea. Perchè lei non ha governato per 5 anni la Regione e non ha fatto nemmeno il consigliere regionale. Faceva altro, è stata senatore e sottosegretario ai beni culturali. Ma il curriculum personale e politico dei due non è così distante. Bonaccini prima di fare il Presidente della Regione ha fatto l’Assessore comunale a Modena e il Consigliere regionale. Null’altro. È un pollo d’allevamento della batteria Pci, Pds, Ds, Pd, Italia Viva, Sardine.”

L’Emilia-Romagna è messa bene, lo dicono dati e statistiche. Per esempio quella di Unioncamere secondo cui è la Regione che cresce di più in Italia. Oppure c’è il rapporto Meridiano Sanità Regional Index per cui la nostra sanità vanta l’offerta migliore in Italia. Eppure voi dite che così non va. Perchè?

“Ribalto la domanda. Dove sarebbe questa Regione se non fosse stato al potere il Pd? Secondo me sarebbe più in alto, funzionerebbe ancora meglio. L’Emilia-Romagna è frenata dal Pd non agevolata. Il sistema di potere politico-economico che avviluppa questa Regione da decenni, la penalizza: se non ci fosse si aprirebbero margini ben più ampi di libertà e ben maggiori opportunità economiche.”

Non c’è una controprova, sul fatto che lei abbia ragione o torto, non essendoci stato alcun ricambio.

“Certo che non c’è. Ma non ritengo che uno debba governare a vita perché in questo momento ci sono degli indici favorevoli. Chi l’ha detto che gli indici positivi siano frutto del governo regionale o non piuttosto il frutto della capacità degli imprenditori e dei cittadini emiliano-romagnoli che ottengono questi risultati malgrado il Pd.”

Forza Italia è saldamente nell’alleanza di centrodestra ma in difficoltà fra le due forze che vanno per la maggiore, Lega e Fratelli d’Italia. Che succede in Forza Italia e che futuro prevede per il suo partito?

“Forza Italia si rivolge ai liberali e ai moderati di centrodestra che ritengono che, a certe questioni, non si possano dare risposte semplicistiche come quelle sovraniste. Io sono orgoglioso di non essere sovranista. In un quadro politico di forte radicalizzazione, su posizioni e toni molto duri, chi cerca di essere più moderato nel linguaggio e ragionevole nelle valutazioni da dare rischia di apparire sotto tono e finisce per essere penalizzato. Noi ci rivolgiamo in particolare a chi non si riconosce in questa politica estrema e che ha smesso di andare a votare. Chiaro che l’elettore sovranista voterà Lega o Fratelli d’Italia. Ma l’elettore che vuole scalzare il sistema di potere Pd e nello stesso tempo non si riconosce nelle posizioni sovraniste può trovare il suo riferimento moderato in Forza Italia.”

Già, ma che succede in Forza Italia, sembra un partito in preda a una crisi di nervi?

“Il dibattito aperto da tempo in Forza Italia e che mi ha visto nel mio piccolo anche protagonista è tuttora in corso. Io dico che non è uscendo da Forza Italia, come hanno fatto tanti amici, che si risolvono i problemi di quest’area politica liberale e moderata. Non è fondando dei micro partiti che si danno risposte efficaci agli elettori. Né si risolve il problema con operazioni di trasformismo, trasferendosi in partiti che oggi sembrano andare per la maggiore.”

Sta parlando di chi va con Salvini o con Meloni o magari anche con Renzi?

“Chi va in Italia Viva con Renzi va a sinistra. So che in certi ambienti piace molto sostenere che Renzi sia di destra. Io non lo penso, io penso sia un catto-comunista, lo si sarebbe definito così una volta, cioè uno che vuole i voti di destra per usarli a sinistra.”

Lei mi conferma che non migrerà verso altre forze, e in ogni cosa mai con Renzi?

“Esatto. Io credo molto alla coerenza in politica, anche se non sempre paga. Sono sempre stato un forzista belusconiano e finché esiste Forza Italia io di qui non mi sposto.”

A parte ciò che mi ha già detto, quali sono i tre temi che porterà avanti nella sua campagna elettorale?

“Sanità. Infrastrutture. Lavoro. È ciò su cui dobbiamo imperniare la nostra campagna per attrarre voti in un elettorato che 5 anni fa andò a votare solo nella percentuale del 37%. Quindi il primo obiettivo nostro è portare tanta gente a votare. L’aumento dei votanti potrebbe portare poi anche alla svolta in Regione.”