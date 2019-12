Elezioni regionali 26 gennaio 2020. Parla Mirella Dalfiume, candidata Pd per la provincia di Ravenna

Laurea in architettura, con successiva formazione in sociologia del lavoro, Mirella Dalfiume ha costruito la sua professione lavorando per molti anni a contatto con docenti universitari e manager presso affermate società di consulenza e successivamente in forma autonoma nell’ambito della formazione e del miglioramento organizzativo. Ha collaborato con micro imprese cooperative e grandi imprese, con aziende sanitarie ed enti locali, associazioni, sindacati e con l’università di Trento, facilitando lo sviluppo delle competenze e i processi di innovazione. Attiva nell’associazionismo culturale e femminile del territorio fin dagli anni dell’università. È stata vicesindaco di Massa Lombarda dal 1995 al 1999 e consigliere provinciale dal 1997 al 2001, segretaria comunale del Pd di Massa Lombarda e, dal 2017, fa parte della segreteria provinciale dei Democratici. Dal 2011 è nell’esecutivo regionale ed attualmente delegata nazionale della conferenza delle donne democratiche. È una dei 4 candidati Pd della provincia di Ravenna alle elezioni del 26 gennaio per il rinnovo del Consiglio regionale.

L’INTERVISTA

Chi è Mirella Dalfiume sul piano professionale e politico?

“Sono un architetto e mi occupo di formazione. Per imprese, per giovani, per disoccupati. Avere relazioni con gli altri, ascoltare, motivare, trovare e dare soluzioni è il mio lavoro, da sempre. Ho una professione, ho competenze specifiche che mi hanno plasmata a basare il mio lavoro sul metodo, la determinazione, l’orientamento al risultato. Per lavorare bene ho bisogno di trovare il senso di quel che faccio, di solito lo trovo nell’utilità per gli altri. Ho vissuto sulla mia pelle sconfitte e delusioni e pagato prezzi per mantenermi libera da compromessi. La mia prima tessera di partito è stata quella del Pd e verso questo partito sono leale, mentre faccio fatica ad essere fedele a un leader. Ritengo di essere trasparente nelle relazioni, pronta all’ascolto, mi piace stringere mani e guardare dritto negli occhi. E non mi pongo l’obiettivo di piacere a tutti per forza.”

Come sta andando la sua campagna elettorale?

“Bene. Incontro molte persone, soprattutto piccoli gruppi. È la modalità che preferisco, tra l’altro. Questo mi permette di confrontarmi direttamente con tutti. Fare campagna elettorale è sempre impegnativo, ne so qualcosa avendone fatte parecchie in questi anni per altri, però mi sto divertendo, ci stiamo divertendo, e questo rende tutto più interessante.”

Il suo slogan è “I vostri diritti, il mio impegno”. Perchè?

“Voglio partire da come la vedo io. Le faccio un esempio. Se sapesse che i suoi vicini di casa, quelli per dire, del piano di sotto, stanno male – problemi di lavoro, di salute, di famiglia – e lei ne fosse al corrente, come ci starebbe? Io penso si viva meglio se anche gli altri stanno meglio. Penso che il senso bel “bene comune” debba essere ripreso seriamente in considerazione. La politica, ha il dovere di occuparsene. La forbice delle disuguaglianze va sistemata a favore di una società più equa. C’è la necessità (e le piazze ce lo stanno dicendo), di riprendere per mano le persone, senza timore, dicendo loro chiaramente chi siamo. Ecco perché penso che la sfera privata della vita sia anche la sfera politica. Per questo sono come mi vedete. Perché anche io, come gli altri, valuto le persone non solamente per quel che dicono ma per quel che fanno, e per come lo dicono.”

Il linguaggio della politica per lei quindi è importante?

“Siamo come parliamo. A me piace argomentare, condividere, a volte anche dissentire, se serve, in modo gentile e fermo. La gentilezza, ci tengo a dirlo, non è debolezza. Anzi. C’è un linguaggio che amo: è il linguaggio sobrio, semplice, chiaro. Che è anche uno stile di vita, se posso aggiungere. Un modo di stare al mondo misurato, o se vuole equilibrato. Dove valori come etica, rispetto, educazione, fiducia siano il più possibili condivisi.”

Perché ha accettato di candidarsi al Consiglio regionale della nostra Regione?

“Mi è stato chiesto se la mia è una “candidatura di servizio”, e in effetti lo è. Sono al servizio della nostra comunità, delle tante donne e uomini, associazioni, delle singole persone con cui ho condiviso il mio impegno politico in questi anni, al servizio dei progetti che tengono affiancati mondi diversi. Sono al servizio delle imprese, dei cittadini tutti, delle famiglie. E sono al servizio del Pd che mi ha dato questa opportunità.”

Lei è del Pd ma a chi si sente più vicina sul piano politico?

“Preferisco pensarmi come una “candidatura traversale”, perché le correnti non mi hanno mai appassionata. Perché la mia vita, la mia identità, le mie passioni non sono mai dipese e mai dipenderanno dal segretario che ho votato a livello nazionale. Posso però dire agli elettori le cose in cui credo: laicità, antifascismo, antirazzismo, femminismo, ambientalismo, sono questi i miei pilastri, solidi e chiari. E cerco di non dimenticare mai che l’etica non si dichiara ma si pratica nelle azioni di ogni giorno. Se ho accettato questa candidatura è per continuare a mettere impegno, passione e quel pizzico di incoscienza che è necessaria per lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Secondo me la politica dev’essere anche cuore e gentile fermezza.”