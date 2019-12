Nuova S.S.16. Il 27 dicembre incontro a Voltana con l’assessore regionale uscente Donini

Il prossimo 27 dicembre a Voltana è previsto un incontro pubblico con l’assessore regionale uscente alle infrastrutture Raffaele Donini per parlare del completamento della nuova S.S. 16.

A questo appuntamento parteciperanno i candidati del PD Andrea Corsini e Mirella Dal Fiume e Luca Ortolani della lista di “Emilia-Romagna Coraggiosa”.

Proprio per affrontare il tema della nuova s. s. 16 i tre candidati, Corsini e Dal Fiume e Ortolani, hanno incontrato martedì 17 dicembre a Voltana una rappresentanza del Comitato intercomunale.

La presidente del Comitato Valeria Monti ha riassunto le tappe della mobilitazione popolare fin dalla raccolta di 2.500 firme ad una petizione presentata, al Governo, alla Regione e all’ANAS, a sostegno di una richiesta che ha trovato finalmente una risposta positiva con il PRIT (piano regionale dei trasporti 2020-2024) approvato poche settimane fa, a conclusione della legislatura regionale.

I candidati hanno condiviso l’orientamento della Regione Emilia-Romagna di finanziare direttamente la progettazione del tratto Ponte Bastia-Taglio Corelli che, dopo quello argentano prossimo alla cantierabilità, dovrebbe entrare nel prossimo piano quinquennale dell’ANAS.

“Dopo la bocciatura della E55, il completamento della nuova s. s. 16 da Consandolo a Ravenna rappresenta il “corridoio stradale adriatico possibile”, la sola infrastruttura destinata al raccordo del porto di Ravenna e del bacino turistico romagnolo con la Cispadana e con la rete autostradale che da Ferrara si proietta verso il nord-est e l’Europa continentale. Oltre che garantire sicurezza agli utenti, vittime di ripetuti incidenti, spesso mortali – hanno commentato i tre Candidati Consiglieri al Consiglio Regionale -. Al Comitato unitario di Voltana vanno riconosciuti due meriti: aver dimostrato che si può unire un vasto fronte di cittadini, organizzazioni sociali, consulte locali e sindaci non “contro”, ma “per” evitando localismi, sterili polemiche e pregiudiziali conflittualità; aver unito le varie realtà da Argenta a Fosso Ghiaia (RA) per una soluzione globale, che inevitabilmente procederà a stralci per gli alti costi previsti, ma traguardata al completamento dell’intera infrastruttura” concludono Corsini, Dal Fiume e Ortolani.

I tre candidati delle citate liste di centro-sinistra della provincia di Ravenna si sono impegnati affinché agli impegni programmatici presi nelle sedi istituzionali facciano seguito decisioni ravvicinate ed atti coerenti.