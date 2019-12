Nuova seduta del consiglio comunale di Ravenna su Bilancio di previsione 2020/22

Oggi, giovedì 19 dicembre, alle 15, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. La seduta si aprirà con il proseguimento della discussione e la conseguente votazione delle proposte di deliberazione relative al Bilancio e segnatamente: “Approvazione nota di aggiornamento Documento unico di programmazione (Dup) 2020/2022 (più emendamenti collegati); “Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2020”; “Approvazione bilancio di previsione 2020/2022”.

Seguiranno le proposte di deliberazione: “Approvazione della bozza di convenzione fra la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna e la Fondazione Flaminia per la gestione del Palazzo dei congressi di Largo Firenze quale spazio culturale universitario e cittadino per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022”; “Approvazione assestamento generale del bilancio di previsione -seconda variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 2019-2021 – applicazione quota parte dell’avanzo di amministrazione disponibile per finanziamento di spese di investimento: acquisto materiale bibliografico dell’Istituzione biblioteca Classense”; “Approvazione seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al piano esecutivo di gestione 2019 dell’Istituzione Museo d’arte della Città”. Infine l’elenco delle delibere di giunta da comunicare al consiglio comunale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Regolamento di contabilità, 2° semestre 2019.