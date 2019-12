La Lega di Faenza punta a confermare Liverani in Regione. Salvini in città il 5 gennaio pomeriggio

La Lega di Faenza è tutta concentrata a mantenere il proprio segretario comunale Andrea Liverani nell’Assemblea regionale dell’Emilia-Romagna, e non rinuncia a mettere in evidenza i disagi di una quarantina di persone trovatesi isolate in collina a causa della chiusura di un ponte a opera del Comune di Faenza. Il capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale Gabriele Padovani chiarisce intanto che la visita a Faenza del segretario federale senatore Matteo Salvini annunciata per domenica 5 gennaio avverrà nel primo pomeriggio: l’ex-ministro, forse accompagnato dalla candidata alla presidenza dell’Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni, non terrà alcun comizio ma incontrerà i dirigenti locali ed i simpatizzanti, senza rinunciare a una passeggiata nel centro storico, dove potrà gustare il vin brulè preparato negli stand dei Rioni in Piazza del Popolo in vista della “Nott de’ Bisò”, la tradizionale festa che culmina con il rogo del Niballo a propiziare un buon anno nuovo e a scacciare le avversità di quello vecchio. Un propizio 2020 che evidentemente per la Lega significa vincere le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna e, in particolare, vedere Andrea Liverani conservare il seggio a Bologna.

Di elezioni comunali faentine non se ne parla, al di là dell’ulteriore conferma del patto con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Rinnovare Faenza per vincerle. “Tanto siamo sempre in campagna elettorale – dice Padovani -. Personalmente lo sono ormai da cinque anni; adesso è il momento che si comprenda il lavoro fatto da Liverani in Regione e che possa continuare a farlo, stavolta nell’ambito di una maggioranza di centrodestra al governo e non più dall’opposizione; dopo il 26 gennaio sposteremo tutti le nostre attenzioni sul voto in città. Adesso invece occorre occuparsi di quanto sta capitando a 8 famiglie in un’area collinare a sud di Faenza”.

La vicenda della strada, alla quale da Faenza si arriva da Via Pergola girando a destra, è venuta a galla per quanto riferito lunedì scorso su Facebook da un abitante della zona. “Via Monte Coralli attraversa un piccolo corso d’acqua – scrive il residente -. Fino al 2015 era in servizio un ponte in mattoni costruito nei primi anni del Novecento. Poi al 2015 il ponte a causa di mancata manutenzione (richiesta più e più volte dai residenti ma sempre ignorati!) è stato dichiarato inagibile. Dopo un tot di tempo è stato installato un ponte Bailey di legno con l‘ausilio di volontari. Ha fatto il suo egregio lavoro fino a poco tempo fa. Ultimamente per vie traverse si è saputo che si stavano facendo verifiche sulla struttura. E poi sabato pomeriggio (14 dicembre) in totale silenzio sono arrivati solerti dipendenti comunali con transenne e fil di ferro sbarrando il ponte. La strada alternativa per chi non conosce la zona è più lunga di 5-6 km e nei mesi invernali difficilmente percorribile con un’auto normale”. Il residente affida infine alla rete sociale una sorta di amaro aneddoto, scrivendo tra l’altro: “Stamattina (lunedì 16, ndr) una piccola delegazione (6 persone) residenti in via Monte Coralli si è presentata negli uffici comunali per chiedere chiarimenti sulla questione ponte. Nessuno si è fatto trovare e chi era presente in ufficio ha preso prontamente la porta, lasciandole a parlare con una segretaria che non sapeva nulla in merito…”.

Ieri si è poi appreso dalle pagine faentine de “Il Resto del Carlino” che nel pomeriggio di mercoledì 18 il sindaco Giovanni Malpezzi e la dirigente del Settore Lavori pubblici Patrizia Barchi hanno incontrato diversi residenti, i quali si sarebbero sentiti dire – secondo la Lega – che l’Amministrazione ha intenzione di intervenire sul ponte Bailey, ma senza accenni alle tempistiche visto che “sotto inchiesta” c’è la stabilità del medesimo ponte, e che nel frattempo si cercherà di migliorare la percorribilità della collegata Via Pideura, che aggira il ponte allungando il percorso verso valle.

“Ci chiediamo perché negli ultimi sei anni, il Comune di Faenza non ha provveduto al ripristino del ponte – dice il capogruppo leghista -. È ormai inverno e i circa quaranta residenti rischiano l’isolamento completo in caso arrivino piogge e neve consistenti. Se poi si verificasse un’emergenza sanitaria, con la neve un’ambulanza non riuscirebbe a passare. Altro disagio invernale è l’impossibilità dei rifornimenti di gpl per riscaldarsi e cucinare: il camion non ce la farebbe a passare. L’alternativa di Via Pideura che è in gran parte nel Comune di Brisighella diventa valida, allungando il tragitto di quei 5-6 chilometri per i veicoli a quattro ruote motrici. Purtroppo in quella strada c’è una frana in atto: ho sentito il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli (Lega e centrodestra: n.d.r.) il quale mi ha assicurato di avere già la somma stanziata per risolvere la frana grazie ai fondi della Protezione Civile, ma che il lavoro verrà eseguito col terreno assestato, tra giugno e luglio. L’intento dell’Amministrazione di Faenza, di posare ghiaia e stabilizzato su Via Pideura comporterebbe lo spostamento di volumi enormi e non risolverebbe il problema in caso di tanta pioggia e tanta neve su una strada per crossisti”.

La denuncia politica della Lega nei confronti dell’Amministrazione è che “non si può arrivare dopo sei anni a determinare una situazione di emergenza, quando questa era già reale a quel tempo – attacca Padovani -. Forse Malpezzi e i suoi pensavano di passare il problema alla futura Amministrazione: a momenti ci riuscivano; per sei mesi non ce l’hanno fatta. Trattandosi di ‘emergenza’ vera e proprio il Comune potrebbe fare una spesa fuori bilancio, ma anche attingere ai fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile. Al momento non ci risulta che l’Amministrazione faentina preveda di muoversi in uno di questi due sensi; quindi, se si pensa di realizzare un progetto e indire un bando per una gara d’appalto tra imprese, il ponte potrebbe essere ultimato ben dopo le elezioni comunali. Il rischio è che i residenti si facciano un inverno disagiato, sperando che non arrivi una nevicata da un metro d’altezza come nel 2012. Domenica mattina Andrea Liverani ed io saremo nella zona e lui inserirà simbolicamente Via Monte Coralli nel suo giro elettorale che sta facendo in bicicletta nella provincia di Ravenna”.

Nella serata odierna la Lega presenterà un’interpellanza all’amministrazione dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, di cui è in programma il Consiglio.