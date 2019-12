La Lista di +Europa, Psi e Pri vicina al raggiungimento delle firme: “Occorre ultimo sforzo”

La Lista di Più Europa, Psi e Pri, dichiarano, “è vicinissima al raggiungimento del numero di firme richieste; un risultato straordinario, ottenuto in pochi giorni, nonostante le tante difficoltà burocratiche, che testimonia la vicinanza della nostra Provincia all’area laica e riformatrice e fa ben sperare per il risultato della lista alle prossime Elezioni Regionali. Per centrare pienamente l’obiettivo occorre un ultimo sforzo: l’appuntamento è per tutti sabato 21 dicembre al Mercato di Ravenna, dalle ore 8,30 in poi, per consentire anche a questo mondo, che appoggia a viso aperto il Presidente Bonaccini, di essere presente sulla scheda elettorale delle Regionali”.

“Avere una lista europeista, laica e riformatrice – aggiunge Nevio Salimbeni, coordinatore ravennate della Lista – è importante per tutti perché rappresenta un’area politica e sociale che mette insieme le radici storiche di questo paese con le esperienze di innovazione del mondo radicale e liberaldemocratico. Invitiamo tutti a venire a firmare, comunque la si pensi, perché – conclude Salimbeni – consentire una rappresentanza larga di tutte le idee dei cittadini e il sale della democrazia.”