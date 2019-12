Lega Lugo: “Raccolte oltre 800 firme contro la costruzione delle piste ciclabili in centro”

“In queste settimane – affermano Francesco Martelli e Mattia Valgimigli, consiglieri comunali della Lega a Lugo – abbiamo promosso una petizione per chiedere al Sindaco Ranalli e alla Giunta di non proseguire con i lavori di costruzione delle ciclabili in Via Emaldi e in Viale Miraglia, previste con la delibera di Giunta n. 53 del 27/03/2019. La petizione è stata firmata da oltre 800 persone, questo dimostra come il progetto vada contro le esigenze dei cittadini. Infatti la costruzione delle due piste ciclabili comporterà l’eliminazione di 76 posti auto e il parcheggio presente in Piazza Trisi, oltre a essere chiuso il Mercoledì, non è abbastanza ampio per contenere tutte quelle automobili. La perdita di così tanti posti auto creerà grossi disagi ai genitori che devono portare i propri figli nei plessi scolastici del San Giuseppe e del Baracca, causerà inoltre un non trascurabile danno economico alle attività presenti nel centro storico. Ringraziamo le tante persone che si sono adoperate per promuovere questa petizione, in particolare Annalisa Pelliconi e Anna Baraldi, ringraziamo inoltre i plessi scolastici e le tante attività ci hanno aiutato nella raccolta delle firme. Speriamo che l’amministrazione comunale prenda atto di questa richiesta dei cittadini di interrompere i lavori di costruzione delle due piste ciclabili e quanto meno valuti delle serie alternative per far fronte a questo disagio”.