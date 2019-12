Elezioni regionali 2020. 150 “coraggiosi” a sostegno di Luca Ortolani e di Emilia-Romagna Coraggiosa

Fra le liste che sostengono la candidatura a Presidente di Stefano Bonaccini c’è anche la lista di sinistra Emilia-Romagna Coraggiosa. Nell’ambito di questa formazione è stata resa pubblica una lista di “150 coraggiosi” a sostegno della candidatura in provincia di Ravenna di Luca Ortolani, responsabile provinciale di Articolo Uno che insieme a Sinistra Italiana e ad altre liste locali di sinistra sostengono il progetto.

“L’Emilia-Romagna è sempre stata una terra feconda per il centrosinistra Italiano, luogo di sperimentazioni e di nuovi progetti di governo; luogo di emancipazione e liberazione delle donne, protagoniste della conquista dei diritti sociali e civili di tutta la nostra comunità. Oggi vogliamo favorire la ricostruzione di un nuovo centrosinistra moderno, progressista, ecologista e femminista, attento ai diritti e capace di guardare al futuro confrontandosi con le nuove sfide, tenendo fermi i valori di giustizia e uguaglianza che l’hanno sempre contraddistinto. – si legge nella nota di sostegno a Luca Ortolani – Sentiamo il bisogno di una proposta di futuro, che sappia rigenerare gli spazi urbani in equilibrio con la fragilità dell’ambiente e del clima, una visione che sappia creare nuove opportunità di lavoro agganciando alle eccellenze della nostra regione anche le periferie del sistema produttivo. Serve una voce chiara contro ogni violenza e discriminazione di genere, di orientamento sessuale o religioso. La sfida delle Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020 richiede a tutti noi grande coraggio. Noi vogliamo fermare questa Lega e la destra, con un voto che sia autenticamente democratico e di sinistra a sostegno di Stefano Bonaccini come Presidente.”

“Con il nostro voto vogliamo premiare chi in questi anni ha tenuto la schiena dritta e si è opposto alla deriva conservatrice e populista che, in alcuni frangenti, ha infettato anche il centrosinistra e vogliamo riconoscere, dopo anni di degrado e di svilimento dell’attività politica, la serietà, la competenza, la saggezza e l’equilibrio, uniti alla fermezza dei principi e degli ideali. Ci sono un candidato e una lista che possono dare risposte a queste istanze e questi desideri: Luca Ortolani e la lista civica Emilia-Romagna Coraggiosa. Noi che conosciamo Luca e le sue capacità, la serietà e la passione, – si legge ancora – lo voteremo e invitiamo tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Regione e della Provincia di Ravenna a sostenerlo, a votarlo e a farlo votare.”

Luca Ortolani è faentino, ha 40 anni, è un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna, dove si occupa di nuovi materiali per l’elettronica e il fotovoltaico. Dal 2015 è Consigliere Comunale a Faenza e dal 2018 Segretario Provinciale di Articolo Uno.

L’appello per Ortolani è sottoscritto fra gli altri da Gabriele Albonetti (Faenza), Enrico Anconelli (Solarolo), Angelo Antonellini (Alfonsine), Antonio Bandini (Faenza), Giangi Baroncini (Ravenna), Gabriele Bassani (Faenza), Annamaria Bernabé (Faenza), Carlo Boattini (Ravenna), Daniele Bolognesi (Russi), Lucio Borghesi (Castel Bolognese), Donatella Callegari (Faenza), Valeria Callegari (Faenza), Carla Camanzi (Faenza), Roberta Cappelli (Ravenna), Giuseppe Casadio (Faenza), Maria Adelaide Castellucci (Ravenna), Vincenzo Comito (Ravenna), Alain Conte (Cervia), Franco Conti (Faenza), Rosa Anna Conti (Russi), Ombretta Cortesi (Bagnacavallo), Mauro Dadina (Ravenna), Pietro De Carli (Ravenna), Federica Degli Esposti (Faenza), Gianluca Dradi (Ravenna), Vasco Errani (Ravenna), Angela Esposito (Brisighella), Domenico Esposito (Ravenna), Miro Fiammenghi (Cervia), Sonia Lama (Ravenna), Gino Maioli (Ravenna), Mariella Mantovani (Marina di Ravenna), Maurizio Marangolo (Ravenna), Arianna Marchi (Faenza), Beppe Masetti (Alfonsine), Maura Masotti (Ravenna), Gilberto Minguzzi (Lugo), Davide Missiroli (Brisighella), Lucia Poletti (Lugo), Ilario Rasini (Alfonsine), Alberto Rebucci (Ravenna), Carlo Samori (Faenza), Germano Savorani (Faenza), Nadia Simoni (Ravenna), Luigi Tripoli (Ravenna), Natascia Tronconi (Ravenna), Ilaria Visani (Faenza).