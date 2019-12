Al Teatro Rasi di Ravenna il concerto “Rumâgna int’e tu cör” dei Canterini Romagnoli

Giovedì 26 dicembre, alle 15.30, al Teatro Rasi di Ravenna si rinnova, con la quarantacinquesima edizione, l’appuntamento tradizionale con la Rumâgna int’e tu cör, il concerto spettacolo diretto dal maestro Matteo Unich, organizzato dai Canterini Romagnoli Pratella – Martuzzi di Ravenna aps, con il contributo e il patrocinio del Comune. L’ingresso è a offerta libera.

Da sempre i Canterini si adoperano per mantenere vivo l’interesse per le tradizioni popolari più autentiche della nostra terra e per offrire, come in questo caso l’occasione, ai tanti ravegnani che vivono lontano, di incontrarsi in una piacevole atmosfera piena di ricordi.

Ospite del pomeriggio di giovedì 26 la formazione Diapa Sons, un gruppo di ragazzi cultori della musica celtica, che porteranno una ventata di gioventù e allegria da alternare al classico concerto di canti romagnoli.