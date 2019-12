Raggiunto numero di firme necessario: Lista +Europa Psi e Pri sarà presente alle elezioni regionali

La Lista +Europa, PSI, PRI per Bonaccini presidente raggiunge e supera abbondantemente il numero di firme necessarie per presentarsi alle elezioni regionali anche per il collegio di Ravenna, come per tutti gli altri collegi dell’Emilia Romagna. Così comunicano i referenti della lista, che aggiungono: “750 firme raccolte, autenticate e certificate in una settimana rappresentano un successo oltre ogni aspettativa per una lista che potrebbe diventare una delle sorprese della competizione. Aver unito i valori europeisti, laici, riformatori, radicali in un’unica offerta elettorale rappresenta l’accettazione di una sfida che unisca valori e radici antiche con l’innovazione e la modernità da rendere più giusta e umana; avendo chiaro l’obiettivo di far fare ‘un passo avanti’ alla regione Emilia Romagna”.