Ancisi e Fico (LpRa): che fine ha fatto l’impegno contro l’erosione delle spiagge?

Alvaro Ancisi capogruppo nel consiglio comunale di Ravenna e Massimo Fico vice-segretario di Lista per Ravenna hanno presentato un’interrogazione question time al sindaco di Ravenna sui mancati interventi sull’erosione delle spiagge per chiedergli “spiegazione dell’ennesimo impegno non mantenuto, nella speranza che le nostre belle spiagge non vengano mantenute alla sperindìo oltre la scadenza del suo mandato elettorale, nel frattempo spendendo milioni e milioni di soldi pubblici in camionate di sabbia destinate ogni volta ad essere reinghiottite.”

Ancisi e Fico ricordano “che il 2018 fu tragico per talune zone a nord di Marina Romea e a Lido Adriano, falcidiate a fine agosto da mareggiate che avevano portato via fino a dieci metri di spiaggia. La Giunta comunale dichiarò allora che “la situazione merita senza dubbio un approfondimento, per comprenderne cause e preparare rimedi”, per cui avrebbe riunito immediatamente “in municipio i tecnici per capire come muoverci” e sentito “anche l’Università, con la quale collaboriamo nella gestione dei fenomeni di erosione e forniremo al più presto delle risposte”… Nei giorni di Natale dello stesso anno, una breve mareggiata colpì più a fondo le stesse predestinate zone, particolarmente Marina Romea nord fino alla foce del Lamone, ma anche Lido Adriano, abbattendo la duna di protezione degli stabilimenti balneari… ”

Lista per Ravenna interpellò allora il sindaco perché riferisse su come la Giunta comunale intendesse operare. La Giunta comunale rispose così, per la sua parte: “Si procederà, mediante studio da realizzarsi sulla base di modellazione numerica, a valutare quale sia la soluzione di opera di difesa rigida maggiormente adatta al contesto di intervento. I rilievi sono necessari per una corretta ‘taratura’ del modello utilizzato, il MIKE 21, che è di gran lunga lo strumento più versatile per la modellazione costiera. Si intende cosi mantenere una uniformità di risultato, sulla base di un’unica piattaforma. Il mese di marzo è il tempo indicato perché l’Università avvii i rilievi correntometrici utili a definire il nuovo modello matematico di protezione dell’arenile. Entro tre mesi si concluderanno i rilievi. Entro l’anno si avrà il nuovo modello matematico”.

Ora l’interrogazione, poichè dicono Ancisi e Fico, di questi impegni non si è concretizzato nulla.