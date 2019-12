Elezioni regionali 2020. Corsini (Pd): rilanciare con forza il ruolo di Ravenna come Capitale del Mosaico

“Ravenna si è affermata come Capitale del Mosaico, non solo perché custode dei più importanti mosaici dell’arte cristiana delle origini, ma anche perché è stata in grado di offrire la possibilità di imparare quest’antica arte, attraverso diverse strutture formative che negli ultimi 20 anni sono state però compromesse da trasformazioni generiche degli ordinamenti scolastici. – si legge in una nota del candidato Pd per la Regione Andrea Corsini – Per contribuire a rilanciare con forza il ruolo di Ravenna come Capitale del Mosaico occorre che Comune e Regione aprano un confronto con il Ministero per istituire nelle Scuole Medie Superiori l’indirizzo “Mosaico al Liceo Artistico Nervi-Severini”, con prova di esame di Stato e discipline progettuali dedicate al mosaico. Occorre inoltre ripristinare concorsi e graduatorie per arruolare insegnanti con titoli specifici.”

“Per completare un quadro articolato sarebbe auspicabile che l’Accademia di Belle Arti dialogasse con le altre scuole attraverso percorsi interdisciplinari che ruotino intorno al mosaico. Così come il Campus di Ravenna dell’Università (corso di beni culturali), dovrebbe istituire un corso di Iconografia applicata ai cicli musivi conservati a Ravenna. – conclude Corsini – Va inoltre rilanciato il ruolo del CISIM di Lido Adriano come Summer School, per svolgere attività in collaborazione con strutture ricettive e pro loco rivolte a studenti, cittadini e turisti con pacchetto completi e diversificati per l’iscrizione ai corsi e il soggiorno a Ravenna, in linea con la moderna tendenza del turismo esperienziale.”