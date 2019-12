Elezioni regionali 2020. Stefano Bonaccini sabato in provincia di Ravenna, domenica evento a Imola

Domenica 29 dicembre alle ore 10 all’Autodromo di Imola (piazza Ayrton Senna), si terrà l’iniziativa di presentazione di tutti candidati delle 6 liste che sostengono Stefano Bonaccini per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna: Partito Democratico, Lista Bonaccini Presidente, Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista, Europa Verde, Volt Emilia-Romagna, +Europa PSI PRI. All’evento sarà presente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

L’appuntamento di Imola sarà anche l’occasione per presentare le proposte programmatiche per la prossima legislatura, a partire dal primo pilastro dei quattro sui quali si basa il progetto di Bonaccini “Emilia-Romagna. Un passo avanti” per il futuro della regione: fare dell’Emilia-Romagna la regione della conoscenza.

Gli altri tre, che saranno dettagliati nei prossimi giorni, sono: fare dell’Emilia-Romagna la regione dei diritti e dei doveri; la regione della sostenibilità, attraverso una svolta ecologica che deve accelerare (e che tenga insieme ambiente e lavoro), e la regione delle opportunità per chi oggi si sente ancora ai margini e per le nuove generazioni.

Stefano Bonaccini e Giuseppe Sala saranno intervistati a Imola dal giornalista Gerardo Greco.

UN SABATO ELETTORALE NEL RAVENNATE

Domani, sabato 28 dicembre Stefano Bonaccini trascorrerà l’intera giornata a Ravenna e provincia. Di seguito tutti gli appuntamenti programmati nel suo tour elettorale: