Interrogazione della Lega alla Giunta sul temuto arrivo a Cervia di extracomunitari

Il Gruppo consiliare della Lega di Cervia ha presentato un’interrogazione per chiedere “chiarimenti sulla presenza di soggetti verosimilmente extracomunitari, giunti nel nostro Comune negli ultimi giorni”.

Da alcune settimane a questa parte, a Cervia circolano voci sull’arrivo “in gran segreto” di un numero imprecisato di cittadini africani di nazionalità nigeriana – dice la Lega – che alloggerebbero in determinate strutture pubbliche o private. “Vorremmo avere, dal Sindaco Massimo Medri, delle delucidazioni circa lo status di questi migranti o richiedenti asilo che siano e, soprattutto, a quale titolo codeste persone siano venute nel nostro territorio” – chiede la Lega che quindi sembra dare per certo che queste persone siano arrivate e che si tratti di migranti e richiedenti asilo.

La Lega pone 4 domande: “Corrisponde a verità l’arrivo di più cittadini stranieri nell’ultimo mese? In risposta positiva al punto 1, con quale modalità sono giunte a Cervia codeste persone? Di quali informazioni è in possesso il Sindaco e tutta la sua Giunta circa l’evento di cui sopra? In risposta negativa al punto 1, quale giudizio esprime la Giunta in merito?”

L’ultima domanda appare in ogni caso incomprensibile. Se, infatti, alla domanda sull’arrivo degli stranieri la risposta di Medri e della Giunta fosse negativa, non si capirebbe perché chiedere all’Amministrazione comunale di esprimere un giudizio su una cosa che non esiste.