Andrea Liverani scelto come capolista della Lega in provincia di Ravenna

Andrea Liverani è stato scelto come capolista della Lega in provincia di Ravenna. “La conferma ufficiale dalla presentazione delle candidature – si legge nella nota della Lega – pone il consigliere regionale leghista come punto di riferimento in provincia di Ravenna a ulteriore dimostrazione del buon lavoro svolto in minoranza ed opposizione in questi cinque anni in regione”.

“C’è grande soddisfazione ed onore per questa scelta da parte di Matteo Salvini e della segreteria regionale, che voglio ringraziare e contraccambiare con il massimo impegno che ho sempre messo in campo come consigliere regionale – scrive Andrea Liverani – siamo tutti per Lucia Borgonzoni per cambiare marcia alla Region