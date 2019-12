Carnicella e Odorico (LpRa) sugli alberi abbattuti nel parco Battaglia di Piangipane

Nicola Carnicella e Dino Odorico di Lista per Ravenna nell’area di Piangipane con una lettera chiedono al sindaco di Ravenna spiegazioni su quanto accaduto nel parco-giardino Battaglia di Piangipane, posto tra le vie Maccalone, Nello Buzzi e del Teatro Sociale dove sono stati abbattuti inopinatamente – dicono – diversi alberi.

Nel luglio scorso, un gruppo di balordi abbattè nel parco intere sezioni della staccionata, divellendo dal terreno due pesanti panchine, sradicando alberi e stroncando rami, lasciando sul suolo cartoni di pizza e bottiglie di birra. Il parco, completamente privo di illuminazione, era semiabbandonato, essendovi saltuariamente effettuati – a detta dei residenti – il solo sfalcio dell’erba e scarse potature degli alberi. Questo il racconto dei due esponenti di Lista per Ravenna.

Ci sono voluti un mese e diverse nostre insistenze perché almeno fosse effettuato qualche ripristino di quanto vandalizzato, lamentano Carnicella e Odorico, che denunciano in particolare l’abbattimento di alberi effettuato da chi doveva preoccuparsi della manutenzione del parco: “In effetti ciò è avvenuto, ma più che le potature gli abitanti del posto ci hanno segnalato, sia nel parco che nelle vie circostanti (Maccalone, delle Rimembranze, del Teatro Sociale…), numerosi abbattimenti di alberi solo in parte malandati, gli altri invece apparentemente belli e sani, “alcuni con più di 70 anni”, uno nei pressi della sede decentrata del Comune. Altrettanto era avvenuto l’anno prima, quando gli alberi “giustiziati” furono 5 o 6. Da allora non si è avuto alcun segnale di nuove piantumazioni o ripopolamento di alberi. Al contrario, alberi troppo alti per essere potati da terra non sono stati toccati perché sarebbe stato necessario l’impiego di un camion gru con un cestello.”