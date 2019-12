Elezioni regionali 2020. Borgonzoni (Lega): sbloccheremo i fondi contro l’erosione marina

“È nostra priorità un piano di interventi, finanziati e immediatamente cantierabili, per la salvaguardia costiera. Ci sono in stand by decine di milioni di euro a disposizione del presidente e commissario contro il dissesto idrogeologico dell’Emilia-Romagna Bonaccini, che in questi anni non è stato capace di tradurli in opere realizzate. Il mare è ormai in pineta e alcuni stabilimenti da 200 ombrelloni, causa erosione, sono ridotti a poche decine. Le dune protette, patrimonio naturalistico, in alcune zone sono pressoché dimezzate. Abbiamo atteso troppo a lungo i ritardi del Pd, sia in Regione sia in Comune”. Così Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, ha risposto, insieme al consigliere Lega e candidato Gianfilippo Rolando, a un appello dell’esponente di Lista per Ravenna Massimo Fico che è anche presidente del comitato cittadino dei Lidi Nord. “Da anni la Lega ha posto la questione in consiglio comunale, da anni si attende un progetto che ancora manca. – concludono Borgonzoni e Rolando – E nell’attesa di interventi mai realizzati è aumentato il rischio dell’ingressione marina. Bisognerebbe anche non porre ostacoli burocratici a chi intende proteggere le proprie attività. A dimostrazione dell’incuria e dei ritardi ricordo che in via Molo San Filippo dal 2013 i cittadini attendono un intervento di ripristino della banchina dopo l’impatto della nave col molo, in fase di manovra”.