Elezioni regionali 2020: depositate le liste per Bonaccini Presidente: ecco i candidati romagnoli

C’è ancora tempo fino alle 12 di oggi, sabato 28 dicembre, per depositare le liste dei candidati che correranno alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna, previste per il 26 gennaio 2020, ma quelle per Bonaccini Presidente sono già confermate e depositate da ieri, venerdì 27 dicembre.

Questi i candidati delle tre province romagnole:

FORLI’-CESENA

1. Claudio Vicini

2. Elisa Deo

3. Priya Baldazzi

4. Patrizia Bezzi

5. Alberto Mingotti

RAVENNA

1. Domizio Piroddi

2. Pietro Vandini

3. Carlotta Comandini

4. Oriella Mingozzi

RIMINI

1. Luca Garulli

2. Kristian Gianfreda

3. Adriana Pellegrini

4. Illia Varo