Elezioni Regionali: i nomi dei ravennati in lista Borgonzoni Presidente

Stefano Donati, responsabile commerciale, Roberta Bravi, dirigente d’azienda, Anna Greco, commerciante, Vincenzo Lega, architetto. Questa la squadra dei candidati alle prossime Regionali per la lista civica ‘Borgonzoni presidente’ per il territorio di Ravenna.

“Una lista realmente e autenticamente civica – dice Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna – . Sono felice dell’apporto che tanti hanno scelto di dare e ringrazio chi ha creduto nel nostro progetto. Grazie anche alla Rete Civica ‘Progetto Emilia-Romagna’ che ha deciso di entrare nella lista civica “Borgonzoni presidente”. I nomi della lista compongono una squadra di gente competente e di esperienza che garantirà un valore aggiunto e che ha dato un grande contributo programmatico in molti dei settori strategici per il territorio e per l’intera regione. Prontissimi ad affrontare una campagna elettorale sul territorio, fatta di contenuti, idee e proposte e massima volontà di risolvere i problemi”.