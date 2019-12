Nel suo tour elettorale nel ravennate, il candidato alla Presidenza della Regione nelle elezioni del 26 gennaio del centrosinistra Stefano Bonaccini ha dichiarato: “Compito della politica è sostenere il servizio sanitario con investimenti in edifici e tecnologie all’avanguardia, con l’acquisto di famarci innovativi, con l’assunzione di personale qualificato che assicuri il miglior servizio alle persone. In 5 anni, da presidente dell’Emilia-Romagna, non mi sono mai occupato di nomine di primari o altri, perché non è mia competenza: ho lasciato ai direttori generali la piena autonomia in questo senso, pretendendo in cambio risultati. Non si troverà mai una mia telefonata in cui raccomando qualcuno, ma se ne potranno trovare molte in cui chiedo conto dello stato di avanzamento dei progetti e degli investimenti, così come ho fatto tanti sopralluoghi nel territorio per verificare di persona.”

“Se in Emilia-Romagna le cose funzionano mediamente meglio che altrove è perché la sanità la gestiamo così. E perché, anziché occuparci di appalti e assunzioni (contrariamente a quel che dice la mia avversaria, che parla senza cognizione di causa anche in questo caso) abbiamo rafforzato gli acquisti centralizzati, facendo risparmiare ai cittadini 670 milioni, reinvestiti in ulteriori servizi. – aggiunge Bonaccini – Non siamo perfetti, ci mancherebbe, e tante cose dobbiamo ancora fare e migliorare. Però siamo persone serie e abbiamo un progetto per il futuro di questa regione. E se qualcuno si candida alle elezioni pensando di gestire assunzioni e appalti, o per smantellare la sanità pubblica a favore di quella privata, troverà noi a sbarrargli la strada. Perché l’Emilia-Romagna deve andare avanti, non tornare indietro. E perché, per noi, un ricco e un povero devono avere gli stessi servizi quando si parla di salute, istruzione, assistenza.”

Oggi sabato 28 dicembre, dopo aver salutato i suoi sostenitori al mercato di Faenza il presidente della Regione e ricandidato alla carica Stefano Bonaccini ha visitato anche il mercato di Ravenna. Lo hanno accompagnato nel suo tour in città, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e alcuni dei candidati consiglieri alle prossime elezioni, tra i quali Gianni Bessi e Manuela Rontini.

Dopo il passaggio al mercato cittadino, Bonaccini ha fatto visita alla Pneus Car di Ravenna e poi, nel pomeriggio, a Russi, Godo (visita a Eurocompany) e Cotignola. In serata, sarà a cena a Massa Lombarda.