Faenza. Matteo Salvini atteso domenica 5 gennaio. Visiterà gli stand dei rioni e i commercianti del centro

Matteo Salvini sarà a Faenza nel pomeriggio di domenica 5 gennaio a partire dalle 15. Sarà Andrea Liverani, capolista in provincia di Ravenna per la LEGA alle elezioni Regionali, a fare gli onori di casa durante la visita del Segretario Nazionale.

Matteo Salvini visiterà gli stand dei rioni presenti in piazza del Popolo per la Nott de Bisò, saluterà i capirioni e il gruppo municipale poi incontrerà alcuni commercianti del centro storico direttamente nelle loro attività – annuncia in una nota la Lega -. Alle ore 16.30 circa, al termine della visita, in piazza della Libertà, saluterà i cittadini faentini presenti in centro”.

Sul palco con Matteo Salvini e Andrea Liverani saranno presenti anche gli altri tre candidati della provincia di Ravenna e l’On. Jacopo Morrone, segretario della Lega in Romagna.

“Non perdete l’occasione di conoscere i programmi della Lega con Matteo Salvini a Faenza! Cambiare marcia con Lucia Borgonzoni, in Regione si può!”- scrive Andrea Liverani, invitando tutti a partecipare.