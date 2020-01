Andrea Corsini: “Maturi i tempi per apertura di unità operativa di trapianto midollo osseo a Ravenna”

“Sono maturi i tempi per accelerare la realizzazione presso l’Ospedale di Ravenna dell’ Unità Operativa per il Trapianto di Midollo Osseo Allogenico da Donatore.” Così dichiara l’assessore regionale Andrea Corsini, candidato Pd alle elezioni del 26 gennaio 2020 che prosegue: “Oggi da Bologna a Pesaro in nessun ospedale viene effettuato questo trapianto, nonostante la Tabella Balduzzi del Ministero della Salute preveda la presenza di una Unità di Ematologia completa ogni milione di abitanti e solo la Romagna ha 1,2 milioni di residenti. Tale Unità all’Ospedale di Ravenna rappresenterebbe l’unico riferimento della Romagna e consentirebbe, una volta attivato, di ottenere la guarigione di gravi malattie del sangue nel 50-70% dei pazienti affetti soprattutto da leucemie acute.”

“Il Santa Maria delle Croci è pressoché pronto – aggiunge Corsini – con qualche minimo aggiustamento ad ospitare questo servizio sanitario fondamentale, anche in virtù delle risorse già disponibili fra cui 250.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, 150.000 euro da parte della Sezione ravennate dell’AIL ( Associazione Italiana contro le Leucemie) e la restante cifra per arrivare al budget necessario di 900.000 euro, stanziato dall’Ausl Romagna. Nel quadro complessivo del potenziamento dell’Ospedale di Ravenna che subirà un forte impulso in seguito all’apertura in città della Facoltà di Medicina, il reparto di Trapianto di Midollo Osseo, chiesto a più riprese anche dal Sindaco De Pascale e dal Presidente dell’AIL, Dottor Alfonso Zaccaria, rappresenta un elemento di forte qualificazione specialistica di tutto il sistema sanitario romagnolo”.