Elly Schlein (Emilia Romagna Coraggiosa) attesa a Cervia il 4 gennaio 2020

Elly Schlein, promotrice della lista Emilia-Romagna Coraggiosa che corre per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio a sostegno del secondo mandato del Presidente Stefano Bonaccini, e capolista a Bologna, Reggio Emilia e Ferrara, è attesa a Cervia per le ore 15. All’Assemblea Regionale ‘Emilia-Romagna per il futuro” organizzata dalla Rete degli Studenti Medi Emilia-Romagna, presso Viale Italia 16, Schlein parlerà del diritto allo studio, della partecipazione dei giovani alla vita politica, culturale e lavorativa nonché delle nuove sfide per il futuro: il cambiamento climatico e la lotta alle diseguaglianze.

La mattinata di Elly Schlein inizierà a Rimini alle 10, con la presenza al banchetto in piazza Cavour per incontrare cittadini e cittadine e confrontarsi con loro sulle proposte per la regione. Il giro proseguirà assieme ai candidati Chiara Zamagna, Alfio Fiori, Mara Marani, Fabio Mina al mercato di Piazza Tre Martiri. La giornata si concluderà, con un doppio appuntamento per il tardo pomeriggio e per la serata, con tutti i candidati nel cesenate. Alle 17.30 la Schlein si sposterà infatti a Cesenatico al Circolo Arci di Borella, e alle ore 20 al Circolo Arci Forza Cesena di Ponte Abbadesse a Cesena per presentare le proposte e raccogliere idee e criticità.