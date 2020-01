I candidati della lista di +Europa Psi e Pri saranno al mercato di Ravenna

I candidati della lista +Europa-PSI-PRI, Eleonora Tazzari, Laura Beltrami e Stefano Ravaglia, domattina 4 gennaio saranno al mercato di Ravenna per incontrare i cittadini; in particolare i temi che saranno posti all’attenzione di quanti vorranno fermarsi al banchetto, saranno quelli “della crisi del settore Oil & Gas, strategico per il nostro territorio e penalizzato dalle scelte del precedente Governo, quanto di quello attuale. Le conoscenze e le competenze delle aziende che agiscono da molti anni nel settore del gas naturale di cui il nostro mare è ricco, sono un patrimonio per una transizione energetica verso un modello più sostenibile che non devono essere sprecate, con perdita di posti di lavoro, oggi e mancate nuove assunzioni, domani”.