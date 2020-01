Viale Milazzo. Bonaretti (M5S Cervia): “Abbattimento platani decennali, definire le ripiantumazioni”

“Il nuovo progetto per il viale Milazzo, – spiega Pierre Bonaretti del M5S Cervia – cui ho personalmente assistito alla presentazione in Consiglio di zona, ha sicuramente trovato il consenso di una larga parte di cittadinanza ed è un passo avanti verso la completa ciclabilità della nostra Cervia. Tuttavia, non posso non dare voce al malumore che comporterà l’abbattimento di una ventina di platani decennali. Da un lato, infatti, l’abbattimento degli alberi porterà una totale assenza di ombra sul percorso, che sappiamo quanto sia preziosa durante i caldi mesi estivi; dall’altro l’abbattimento di alberi è un gesto che, alle condizioni odierne e dopo una mozione sull’emergenza climatica, non può lasciarci indifferenti. Abbiamo appreso dalle dichiarazioni dell’assessore Mazzolani e del Sindaco Medri la volontà di piantumare alberature sostitutive in altro luogo”.

“Chiediamo, a nome di tutti i cittadini sensibili alla tematica ambientale, – conclude Bonaretti – che i tempi e le modalità della piantumazione siano definiti quanto prima; che il numero di alberature sia uguale o maggiore rispetto a quelle abbattute e che la piantumazione avvenga in area urbana. Sarebbe bello, inoltre, coinvolgere tutta la cittadinanza e, a questo proposito, mettiamo sul tavolo la possibilità di un evento pubblico, sulla scia di “Alberi per il Futuro”, in cui piantare nuovi alberi insieme, sperando nella volontà dell’Amministrazione di raccoglierla”.