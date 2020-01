Nel pomeriggio di oggi, domenica 5 gennaio, anche se con quasi un paio d’ore di ritardo il leader della Lega Matteo Salvini è stato in visita Faenza: ed è stato un vero e proprio bagno di folla quello che lo ha accolto in Piazza delle Erbe, gremita da circa un migliaio di persone, molte delle quali hanno voluto fare un ‘selfie’ con il leader della Lega.

IL BAGNO DI FOLLA

Fatto salire su una sedia, Salvini ha incitato la folla, che ha risposto con calore. “Con questo entusiasmo” ha detto Matteo Salvini, “il 26 gennaio non vinceremo… stravinceremo!”

Salvini, impegnato in diverse tappe elettorali in Romagna in vista del rush finale per le elezioni del 26 gennaio, poche ore prima, a Cesenatico, aveva dichiarato: “tra venti giorni non saranno elezioni regionali, sarà una festa di popolo e di liberazione! Amici romagnoli ed emiliani, avete sulle spalle un intero Paese che guarda a voi perché avete il democratico privilegio di esercitare il vostro voto, quello che sarebbe normale avvenisse per tutta Italia. E avverrà!”

IL MOMENTO DI TENSIONE

Poco prima delle 18 però c’è stato anche un momento di tensione in piazza a Faenza, quando sono arrivati una trentina di giovani al canto di “Bella Ciao”. Subito, alcuni sostenitori di Salvini hanno risposto al grido di “Buffoni!”: per fortuna, prima che le cose potessero degenerare, la Polizia ha fatto allontanare i giovani creando un cordone per dividere i due ‘schieramenti’.